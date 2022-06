Raffaella Fico in lacrime, la colpa è di Balotelli: “è stata l’umiliazione più grande”

Raffaella Fico, sul web è trapelata una vecchia intervista che vede la showgirl scoppiare in lacrime: la colpa era di Mario Balotelli!

La controversia giudiziaria che vide protagonisti Raffella Fico e Mario Balotelli è nota a tutti. I due, che furono legati per circa un anno, interruppero la loro relazione nell’aprile 2012, poco prima che la showgirl lanciata dal “Grande Fratello” scoprisse di essere in attesa di una figlia.

Quello che accadde nei mese seguenti all’annuncio non mancò di pietrificare letteralmente l’opinione pubblica. Il celebre calciatore, dopo aver portato la sua ex in tribunale, si decise a riconoscere la figlia Pia solo nel febbraio 2014, quando la piccola aveva già oltre un anno di vita.

Con il tempo, le divergenze tra i due ex si sono appianate e Raffaella e Mario, pur non senza difficoltà, sono tornati ad avere rapporti civili proprio per il bene di Pia. Solo nelle scorse ore, tuttavia, un vecchio video trapelato dal web ha sottoposto agli occhi del pubblico una Raffaella inedita: è emersa l’umiliazione più grande che Balotelli avrebbe inflitto alla showgirl.

Raffaella Fico in lacrime, la colpa è di Mario Balotelli: “è stata l’umiliazione più grande”

Se allo stato attuale l’astio tra Raffaella Fico e Mario Balotelli sembra ormai superato, per un lungo periodo di tempo i due ex sono riusciti a comunicare solamente tramite avvocati. Il rifiuto del calciatore di riconoscere sua figlia Pia, nello specifico, aveva aperto una frattura insanabile tra lui e l’ex fidanzata.

A tal riguardo, la pagina Instagram “Amore con amore” ha portato alla luce una vecchia intervista che la modella aveva rilasciato ai microfoni di “Verissimo”. In quell’occasione, l’ex gieffina aveva parlato a cuore aperto della sofferenza maggiore provocatale da Mario.

“La cosa che più mi ha fatto male […] fu il comunicato attraverso cui mi chiese il test di gravidanza” aveva spiegato Raffaella con le lacrime agli occhi, lasciando di sasso persino la conduttrice Silvia Toffanin.

“Quella fu l’umiliazione più grande” proseguì la Fico, che fortunatamente, anche grazie alle autorità, ottenne quello che aveva sempre desiderato per sua figlia: il riconoscimento da parte del papà.