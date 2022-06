Royal Family nel ciclone, da Palazzo l’ennesima cattiva notizia: “Sta male, non può più camminare”

A rivelare l’accaduto è stata Ingrid Seward, biografa esperta della Famiglia Reale, che ha raccontato di una situazione non più gestibile a Palazzo.

Il 2 giugno scorso si è festeggiato il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, il cui regno è il terzo più longevo della storia del Paese con 70 anni all’attivo. Una tre giorni di eventi che si è svolta tra parate sull’Horse Guards Parade con soldati in uniforme, cavalli e bande musicali, festeggiamenti e fuochi d’artificio.

96 anni ben portati per la Regina che in queste settimane si è però mostrata più debole del solito e molto più lontana dagli impegni di Corte rispetto a come siamo abituati. Nulla di così preoccupante però per la sua salute, piuttosto a far temere in queste ore è la situazione psicologica di un’altra figura reale che secondo quanto riportato dalla biografa ufficiale di corte, Ingrid Seward, no starebbe così bene.

Una situazione tale che si sarebbe arrivati persino alla decisione di ricorrere ad un trasloco organizzato in pochissimo tempo, con trasferimento nel Berkshire, lontano da Kensington Palace. Di chi si tratta dunque se non la Regina?

William e Kate costretti a traslocare, “I tempi sono cambiati”

L’erede al trono inglese e la consorte sembra che abbiano appena completato il trasferimento in una villetta nel Berkshire per avere maggiore privacy che invece a Kensington Palace era completamente scomparsa.

A dirlo è stata la Seward, intervistata su “True Royalty Tv”, una piattaforma in streaming on-demand che segue in modo ravvicinato le vicende dei Windows.

Secondo la biografa i tempi sono cambiati rispetto al periodo in cui Carlo e Diana vivevano in quel bel palazzo in centro, oggi i due coniugi non hanno nessuna possibilità di condurre una vita riservata lontana dalle telecamere.

“Ricordo che Harry disse a un mio amico che Kate era quasi prigioniera lì. Hanno una bella casa e un giardino ma oltre quel giardino ci sono centinaia di persone ogni giorno”.

Ha poi ammesso che “Kate non può più camminare nel parco come faceva Diana. Tutti sanno cosa stai facendo e dove se ne va con i figli”. Una decisone presumibilmente sofferta ma dettata da un’esigenza maggiore che sicuramente porterà giovamento all’armonia interna della famiglia.