Silvia Toffanin ed una nuova avventura. Tutti contano su di lei, soprattutto il suo compagno. Potrebbe cambiare davvero ogni cosa

Una stagione televisiva si è da poco conclusa ma già si pensa alla prossima. Per il piccolo schermo funziona così, non si fa in tempo a terminare e riposarsi che già si corre verso l’autunno. Se la Rai ha già presentato i suoi palinsesti con grandi nomi che tornano come Elisa Isoardi, e la news entry Alessia Marcuzzi, Pier Silvio Berlusconi e la sua Mediaset tengono ancora sulle spine.

Le anticipazioni però corrono veloci e tra i grandi nomi di punti della rete c’è senza dubbio la compagna del figlio del Cavaliere. Parliamo di Silvia Toffanin che quest’anno potrebbe fare il grande salto di qualità. Lo farà davvero? Pier Silvio, a quanto pare, lo vorrebbe moltissimo.

Silvia Toffanin, per lei sarà la prima volta: ecco cosa l’aspetta

Cosa attende Silvia Toffanin per il nuovo anno televisivo? Secondo i rumors che si fanno sempre più insistenti una vera svolta. La conduttrice che ha portato in alto “Verissimo” potrebbe essere sempre più presente sul piccolo schermo e arrivare in prima serata.

Per lei, infatti, ci sarebbe la conduzione di un reality, un grande ritorno sulla rete ammiraglia di cui Berlusconi va molto fiero. Si tratta de “La Talpa”, la trasmissione che è stata prima di Rai 2 e poi di Italia 1 e che l’amministratore delegato di Mediaset aveva già annunciato lo scorso anno parlando dell’ottenimento per sei anni.

Se il 2022 è stato l’anno preparatorio, si pensa al 2023 come il momento del ritorno su Canale 5. Se per tutta la parte autunnale-invernale il settore reality sarà occupato dal “Grande Fratello Vip 7” di Alfonso Signorini, in primavera “La Talpa” potrebbe fare il suo nuovo esordio con al comando Silvia Toffanin.

La conduzione affidata a Lady Berlusconi è una supposizione sulla quale in molti puntano. A chi affidarlo se non ad una di famiglia che porta gli ascolti al top il sabato e ha saputo “riempire” anche il vuoto della domenica? Per la Toffanin sarebbe la prima volta, certo, sia per una conduzione in prima serata che di un reality ma a sostenerla oltre al compagno ci potrebbe essere un altro numero uno di Mediaset, Maria De Filippi.

Secondo TvBlog, infatti, la Fascino, società della De Filippi che già produce altri programmi di successo come “Tu si que vales”, potrebbe occuparsi della trasmissione. Ecco che a sostenere e forse spronare Silvia, oltre al suo compagno ci sarebbe anche la Maria Nazionale.