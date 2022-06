Aida Yespica ha stupito tutti i suoi followers con una fotografia travolgente: la showgirl indossa un vestitino scosciato da paura.

Aida Yespica sta vivendo un momento importante della sua vita e della sua carriera: la splendida showgirl ha lanciato ‘Bugatti’. La canzone è stata distribuita sulle principali piattaforme digitali: il suo primo singolo potrebbe rapidamente finire nelle hit estive e potrebbe conquistare le spiagge italiane (e non solo): non a caso il testo è in spagnolo. Contrariamente a quanto si pensi, il suo lavoro non è affatto male ed è piuttosto orecchiabile.

“E’ un sogno che si avvera. E’ il regalo più bello che mi potessi fare per i miei primi 40 anni, un’emozione incredibile”, disse la Yespica quando lanciò il brano. Aida, per sponsorizzare il suo prodotto, sta ovviamente condividendo sui social network fotografie divine in cui sta mettendo in mostra sia la sua bellezza che le sue forme impressionanti. Su Instagram vanta ben 958mila followers: lei li delizia ogni giorno con scatti stupefacenti. La sua ultima fotografia è un qualcosa di memorabile: difficile dimenticare una visione così favolosa.

Aida Yespica, vestitino con trasparenze da sogno: si intravede tutto

“Vibrazioni estive”: introduce così il suo ultimo post la bellissima Aida Yespica. La meravigliosa showgirl si trova in un posto meraviglioso e indossa un vestitino stratosferico. L’outfit bianco è dotato di trasparenze da sogno: si intravede ogni singola cosa. La scollatura stimola le fantasie degli ammiratori, ma anche le sue gambe di fuori sono un vero e proprio spettacolo della natura.

Tacchi vertiginosi, orologio al polso e maniche lunghe: anche i dettagli fanno la differenza. “Vibrazioni uniche”, ha scritto un utente giocando sulle parole che la Yespica ha riportato in didascalia. “Wow che spettacolo”, “Bellissima”, “Che meraviglia”, “Panorama stupendo”, si legge ancora. Ogni singolo contenuto della super modella ottiene sempre ottimi riscontri: i fans aspettano sempre con ansia contenuti inediti e scatti favolosi.