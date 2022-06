“Visione”: Anna Falchi, intimo inesistente. Posa di schiena, curve esplosive – FOTO

Anna Falchi si è mostrata divina davanti a un panorama mozzafiato, ma la sua bellezza mette in ombra tutto. In intimo fa sognare, fan nel delirio.

Fascino a non finire e curve ipnotiche. Anno dopo anno Anna Falchi non smette mai di stupire il pubblico con la sua bellezza travolgente, tanto da essere uno dei volti più amati nel panorama italiano.

50 anni, di origini finlandesi, i suoi occhini azzurri, la sua folta chioma bionda e il suo fisico statuario hanno incanto intere generazioni.

Pseudonimo di Anna Kristiina Palomäki, si è distinta nel panorama dello spettacolo vestendo i panni di modella, attrice, showgirl, conduttrice: in particolare il boom della sua carriera è arrivato alla fine degli anni Novanta, epoca in cui è stata considerata un sex symbol a livello nazionale.

Da programmi, fiction, shooting e film, con l’avvento dei social non ha potuto non conquistare anche il mondo del web, in particolare Instagram dove conta ben 522 mila follower incantati dai suoi scatti quotidiani meravigliosi, dalla sua vita personale e professionale. Ogni foto fa sempre strage di cuori, come d’altronde è accaduto con l’ultimo post condiviso in cui è una visione afrodisiaca.

Anna Falchi di schiena, l’intimo è inesistente e le curve da infarto

