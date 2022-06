Vittoria Puccini, spunta la foto che la ritrae accanto ad Alessandro Preziosi: rimarrete a bocca aperta di fronte alla visuale

Il set di “Elisa di Rivombrosa“ si rivelò galeotto per la splendida coppia di protagonisti. All’epoca, Vittoria Puccini aveva appena 22 anni ed era un’attrice ancora sconosciuta ai più. Per Alessandro Preziosi, che aveva 30 anni ed era già noto al pubblico italiano, la fiction di Mediaset rappresentò uno dei momenti più memorabili della sua carriera.

Gli interpreti di Elisa e Fabrizio, che si innamorarono nel corso delle riprese, coronarono il loro amore mediante l’arrivo della figlia Elena, nata nel 2006. La loro relazione, che non mancò di far letteralmente sognare milioni di telespettatori, è testimoniata dalle scene di “Elisa di Rivombrosa” che li videro recitare assieme.

Tuttavia, proprio nelle scorse ore, una pagina Instagram dedicata alla coppia ha portato alla luce uno scatto che non era mai emerso prima. Si tratta, nello specifico, di una foto che ritrae la Puccini e Preziosi affiatati e bellissimi. I commenti, sotto il post, non potevano far altro che impazzare.

“Meravigliosi” Vittoria Puccini, spunta la FOTO con Alessandro Preziosi: bellissimi e innamorati

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Raffaella Fico in lacrime, la colpa è di Balotelli: “è stata l’umiliazione più grande”

La pagina Instagram “Elisa e Fabrizio” ha portato alla luce uno scatto di vecchia data, di fronte al quale migliaia di followers sono rimasti letteralmente a bocca aperta. Si tratta di un’immagine che vede Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi l’uno al fianco dell’altra, felici e innamorati proprio come lo sono stati per molti anni.

Dal 2004 al 2010, infatti, i protagonisti di “Elisa di Rivombrosa” hanno avuto un’intensa storia d’amore coronata dalla nascita della figlia Elena. Una relazione che, con grande dispiacere da parte dei fan, non ha avuto il lieto fine sperato a causa di incompatibilità caratteriali che i due non sono mai riusciti ad appianare. Come trapela dai commenti, vederli insieme è stato un vero shock per i sostenitori della coppia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci, l’annuncio sul figlio ha paralizzato il web: “è finito tutto”. I dettagli vi sconvolgeranno – FOTO

“Eravate meravigliosi“, “una coppia nel lavoro e nella vita“, “ci avete fatto sognare” hanno scritto i fan, che sembrano non aver ancora accettato la fine di un amore che, per molto tempo, era apparso indistruttibile e più che solido.