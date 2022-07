Occhi lucidi per Carlo Conti durante un format in diretta. Il conduttore si è aperto sull’addio più triste della sua vita.

Quando una persona importante se ne va, la vita non è più la stessa. Malgrado il tempo curi le ferite, gli addii lasciano comunque un vuoto incolmabile. Ben lo sa Carlo Conti la cui esistenza è stata segnata da un lutto molto doloroso: a ricordarlo è stato lui stesso durante un format in diretta.

Ospite al “Maurizio Costanzo Show” il noto conduttore, nato 61 anni fa a Firenze, non ha trattenuto le lacrime nel parlare di una persona per lui molto speciale, con cui aveva molto in comune. Una persona venuta a mancare quattro anni a cui era legato da una profonda amicizia tanto che solo a ricordarlo ha trattenuto a stento le emozioni: occhi visibilmente lucidi, preso dalla commozione ha chiesto di cambiare argomento per non emozionarsi troppo.

Carlo Conti: il triste addio, scoppia a piangere in diretta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

A far piangere Carlo Conti è il ricordo di uno dei suoi amici più cari mancato quattro anni fa: si tratta di Fabrizio Frizzi con cui ha condiviso moltissime avventure e con il quale ha portato avanti una profonda amicizia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Assunzioni urgenti in tutta Italia, l’azienda sta selezionando nuovi profili professionali: ultimi giorni per candidarsi

Entrambi brillanti conduttori non hanno condiviso solo la carriera professionale, ma anche il fatto di essere diventati tutti e due papà in tarda età. Proprio su questo argomento è intervenuto al “Maurizio Costanzo Show” nell’ambito di un’ospitata chiedendo poi di interrompere la conversazioni su Frizzi con gli occhi pieni di lacrime: “cambiamo argomento sennò mi commuovo troppo”, le parole del conduttore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Federica Sciarelli, suo figlio lo avete mai visto? Tutto su Giovanni Maria (uguale alla mamma)

Parole dietro le quali si cela il dolore ancora vivo nel suo cuore per la morte di Frizzi, mancato nel marzo 2018 a causa di un’emorragia celebrale lasciando la moglie Carlotta e la figlia Stella, nonché i suoi storici amici – tra cui Conti – e tutti i suoi fan.