Eros Ramazzotti si lascia andare sui social: lo dice proprio a lei e davanti a tutti. Ecco di chi si tratta: fan increduli

Sono mesi ormai che Eros Ramazzotti non viene lasciato in pace dal gossip. La fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ed il bacio in diretta tv tra i due ex ha fatto subito “gridare” al ritorno di fiamma prontamente smentito dal noto cantante che si è detto single.

Tra altre indiscrezioni e supposizioni, Eros resta però nel mirino dei paparazzi. Ma una sola cosa è certa: tra lui e Michelle c’è un grande legame, un bene profondo e ritrovato dopo anni che fa bene al cuore.

Prova ne è la presenza della conduttrice Mediaset, insieme alla figlia Aurora, nel video dell’ultimo singolo di Ramazzotti, “Ama”. È così che Michelle ha chiarito che “L’amore è ovunque e ha mille sfaccettature”. Ed ora dopo tanto parlare è Eros che esce allo scoperto e lascia tutti di stucco. Il commento per lei non lascia equivoci.

Eros Ramazzotti, quel commento proprio per LEI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Il gossip lo vuole a tutti i costi acconto a qualcuno ma a quanto pare Eros Ramazzotti vorrebbe solo essere lasciato libero di vivere la sua vita. Del resto lo dice chiaramente nel suo brano: “Ama come senti in ogni forma libera perché anche tu lo sai, lo capirai che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia”.

Ed è quello che lui ha fatto. Non ha badato a pettegolezzi ed altro e si è sentito libero di esprimere il suo pensiero. Così lo ha scritto in forma diretta sui social. Come non notarlo.

Il cantante ha commentato alcuni scatti su Instagram molto molto sexy e così non ha resistito e ha scritto: “Abbona”. Per chi è questo complimento così esplicito? Per sua figlia Aurora Ramazzotti che in alcune foto dello scorso mese si è mostrata in versione super sexy con un succinto top azzurro di pizzo, jeans stretti e trucco importante.

“Tuuuuu😂❤️” la risposta della figlia di Eros che è stata al gioco. Del resto i due hanno un ottimo rapporto. Sono affiatatissimi e spesso fanno anche le vacanze insieme come quelle dello scorso anno in cui tramite Instagram hanno fatto divertire tutti i loro fan.

Al momento dunque Eros non ha occhi che per i suoi amori più grandi, i suoi figli in primis e poi le donne che hanno fatto parte della sua vita, come Michelle.

