Fedez, durante la diretta Instagram di questa mattina ha parlato a lungo del tumore. Ecco chi l’ha salvato e cosa vedremo in The Ferragnez 2

Nelle ultime ore non si parla d’altro. The Ferragnez 2 torna su Prima video e continuerà a raccontare la vita, privata e professionale, di Fedez e Chiara Ferragni. Dovremmo ancora aspettare un po’ di mesi per vederla (il lancio è previsto per il 2023) ma la fibrillazione è già tanta.

La curiosità dei fan è uscita fuori questa mattina nel corso di una diretta fatta dal rapper di Rozzano. Negli ultimi tempi si sveglia molto presto al mattino, tra le 5 e le 6, e negli ultimi giorni ne sta approfittando per fare delle dirette Instagram con cui dialoga con i fan. Pronta oggi la domanda sui Ferragnez con la richiesta di qualche anticipazione.

“Non potrei ma lo faccio lo stesso” ha detto Fedez confermando la sua incapacità a mantenere il riserbo su certe cose che lo riguardano. E da qui il marito dell’imprenditrice digitale è stato un vero fiume in piena. Parlando della serie si è lasciato andare sulla sua malattia e ha rivelato dettagli che non aveva mai raccontato fino ad ora.

Fedez e la malattia: adesso tutta la verità

“É molto intensa – ha esordito così Fedez parlando di The Ferragnez 2 – ho scelto, sapendo a cosa vado incontro, di raccontare tutto il percorso della malattia”. Si è lasciato andare il rapper che insieme a J-Ax ha raccolto in piazza del Duomo più di 20 mila persone per il suo concerto benefico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eros Ramazzotti esce allo scoperto: il commento social per LEI dice tutto: “A**ona”

Per la prima volta, dopo oltre tre mesi, forse Fedez si è raccontato come non aveva mai fatto. Ci ha tenuto a puntualizzare che lui non si è salvato perché è ricco: “la malattia è una livella – ha detto – io sono stato operato al San Raffaele, una struttura pubblica, non ho pagato per essere operato”.

E proprio nei giorni della malattia ha deciso di riprendere tutto: “Ho acceso la mia GoPro e ho detto come va va e riprendo tutto – ha confessato – quando ero in ospedale ho girato tutto io. Una ola di lacrime quando mi hanno dato l’esame istologico e mi hanno detto che ero guarito al 99%”.

Il marito della Ferragni rispondendo ad una fan che gli ha chiesto come avesse scoperto la malattia ha spiegato che lui non aveva sintomi: “l’ho scoperto a caso grazie ad una dottoressa che per scrupolo mi ha detto fai una risonanza”.

Fedez ha raccontato che quel giorno è arrivato alla visita con due ore di ritardo, dopo aver litigato con la moglie e ha incrociato sulla sua strada una persona speciale: “quella dottoressa mi ha salvato la vita, era al concerto in Duomo, ci siamo visti, ci siamo abbracciati e ci siamo commossi. Se non fosse stato per lei probabilmente io oggi non sarei qui” ha ammesso.

Fedez ora sta bene, ha spiegato che il suo pancreas produce abbastanza insulina da non renderlo diabetico però deve prestare attenzione a quello che mangia. Per lui oggi i primi sintomi del post concerto. Il rapper ha detto di accusare un po’ di “dolorini alla pancia” e di sentirsi gonfio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ida Platano innamorata, arriva la dichiarazione che scioglie i fan: “per te ci sarò sempre”

Tutto questo, probabilmente, è dovuto al fatto che si è mosso troppo. Così oggi giornata di relax al mare ad Otranto con la moglie, Tananai e Mara Sattei. Sono lì per gli appuntamenti di “Battiti Live”.

GUARDA L’INTERVISTA A DEBORAH IURATO