Il Volo, Gianluca Ginoble mette i paletti e lo dice a tutti. Il suo commento non lascia equivoci: ecco di cosa stiamo parlando

Potremmo definirli in moltissimi modi: il trio dei record, gli ambasciatori della musica italiana nel mondo, i bambini prodigio e molto altro ancora. Loro però restano semplicemente Il Volo, tre ragazzi che hanno fatto della loro passione una professione e che da anni, per questo, sono amatissimi in tutto il mondo.

Hanno iniziato finalmente il loro tour che li terrà impegnati per tutta l’estate, prima in Italia e poi all’estero. Il comun denominatore? Il sold out per Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. I loro numeri sono già da record: 22 milioni di dischi venduti e 250 milioni di streaming ma non si accontentano e puntano a fare sempre di più.

Oltre la musica c’è la vita privata. Sebbene siano molto riservati la curiosità da parte dei fan è pazzesca. Gianluca, tra tutti, ha quello che tutti vorrebbero ma lui ci tiene a precisare che nessuno può “accedervi”.

Il Volo, Gianluca Ginoble lo dice a tutti: “Mia”

Cos’ha Gianluca Ginoble che gli altri non hanno o che comunque vorrebbero tutti? Una splendida fidanzata. Il belloccio de Il Volo rimasto a lungo single è impegnato, come del resto anche Ignazio Boschetto, da un po’ di tempo. L’unico ad essere single per il momento è Piero Barone.

Il cuore del cantante de Il Volo batte per una donna che porta un cognome molto importante. Lei è Eleonora Venturini Storaro, nipote del celebre Vittorio, vincitore di tre premi Oscar. Dopo un periodo di riserbo i due sono usciti allo scoperto e Gianluca ha mostrato a tutti la sua bellissima compagna.

Le foto che li ritraggono insieme non sono molte ma dimostrano la sintonia che c’è tra i due e mostrano anche un grado di bellezza molto alto. Anche i follower della giovane e ora della coppia testimoniamo come Eleonora sia davvero di una bellezza che ti fulmina. Per lei i commenti sono tanti e tutti di apprezzamento ma il tenore ci tiene a mettere le cose in chiaro.

Il suo commento dice tutto e non lascia equivoci.“Mia” ha scritto Gianluca sotto una delle bellissime foto della sua fidanzata come per dire che Eleonora è sua e di nessun altro.

