Maria De Filippi travolta dalla vergogna: l’ha umiliata di fronte a tutti, non le era mai capitata una cosa simile prima d’ora!

La trasmissione maggiormente impegnativa per Maria De Filippi, date le frequenti registrazioni che si susseguono di settimana in settimana, è proprio “Uomini e Donne”. Al netto delle difficoltà riscontrate nel far combaciare i vari impegni televisivi, la padrona di casa sembra divertirsi moltissimo quando si tratta di aver a che fare con i protagonisti del trono Over.

In particolare, la presentatrice si lascia coinvolgere più che volentieri negli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che sono letteralmente all’ordine del giorno. L’opinionista, pur venendo rimbeccata in continuazione dalla De Filippi, non manca di suscitarne inevitabilmente le risate.

C’è stato un episodio, tuttavia, in cui ad umiliare Gemma di fronte a tutti non fu l’esuberante Tina, ma la conduttrice in persona. Maria, dopo essersi accorta dell’imperdonabile gaffe, nascose il viso tra le braccia e non proferì parola, sopraffatta dalla vergogna. Vi ricordate di quel momento?

Maria De Filippi travolta dalla vergogna: aveva umiliato Gemma Galgani di fronte a tutti

Coloro che seguono le dinamiche che vedono protagoniste Gemma e Tina ormai da parecchi anni conoscono perfettamente il soprannome che la Cipollari ha attribuito alla rivale. La torinese, nota come la “mummia“, viene costantemente derisa dall’opinionista proprio attraverso l’utilizzo di questo appellativo, tutt’altro che lusinghiero.

Maria De Filippi, in più di un’occasione, ha tentato di dissuadere Tina dal suo tentativo di sminuire l’immagine di Gemma, non riuscendovi mai. Tuttavia, anche alla conduttrice di “Uomini e Donne” è capitato di incappare nel medesimo errore della Cipollari, ed in maniera più che clamorosa.

Durante una vecchia puntata della trasmissione, stanca delle liti tra le due donne, la padrona di casa intimò alla Cipollari di seguire Gemma fuori dallo studio. “Tu puoi continuare a parlare con la mummia mentre io vado avan…” aveva esordito Maria, salvo poi rendersi conto di aver pronunciato esattamente lo stesso nomignolo adoperato da Tina.

Sopraffatta dalla vergogna per aver umiliato Gemma, la conduttrice si nascose il viso tra le braccia senza neanche tentare di giustificarsi. Attorno a lei, risate e cori di esaltazione non mancarono di levarsi dallo studio, a fronte di quella scenetta a dir poco esilarante.