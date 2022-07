Sabrina Salerno infiamma il web, è un sabato rovente quello che la showgirl sta facendo vivere a milioni di fan. La foto osé non lascia scampo alla fantasia.

Nata Genova nel 1968, Sabrina Salerno è la star degli anni ’80. La sua musica e la sua bellezza hanno conquistato milioni di persone che negli anni l’hanno amata e supportata in tutte le sue performance.

La bellissima Sabrina entra a far parte del mondo dello spettacolo grazie a Claudio Cecchetto che la nota, l’attenziona e la lancia sul palcoscenico. Basta veramente poco per intuire che la showgirl ha stoffa da vendere e che la sua musica accompagnerà le generazioni future.

Sabrina Salerno, seducente in spiaggia non lascia scampo

Seguita su Instagram da 1,2 milioni di follower, Sabrina Salerno ritorna ad infuocare l’estate dei fan. Ogni anno la stessa storia, un’orda di fan famelici ed entusiasti sono “costretti” a guardare ma non toccare le grazie della showgirl.

Alcuni scatti in riva al mare alzano la temperatura di molti gradi, “Caldo anomalo” scherza Sabrina con i fan, sicura che quelle immagini scottano molto di più dei 45° percepiti in tutta Italia.

Corpo da dea, perfetto in ogni dove, bikini fucsia leopardato che richiama la tigre celata sotto quel visino angelico ma allo stesso tempo malizioso. Non c’è scampo, Sabrina fa battere il cuore e non solo.

“Per fortuna che ho il climatizzatore” scrive un fan probabilmente sotto shock dalla visione speciale, “Sei stata, sei e sarai la migliore, unica Sabrina” scrive qualche altro ricordando gli anni ’80 quando Sabrina, in piscina e con il décolleté che rimbalzava a destra e sinistra, cantava a gran voce Boys, uno dei singoli che hanno reso celebre la cantante.

Di Sabrina ce n’è una sola ed è proprio vero, la showgirl marca il territorio social con sicurezza ed assoluta supremazia.