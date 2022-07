Vic De Angelis sconvolge nuovamente il suo pubblico con una serie di immagini da fantascienza: la bassista apre tutto lì davanti.

Vic De Angelis non smette di far impazzire i suoi followers con contenuti assurdi. La bassista del celebre gruppo musicale de ‘I Maneskin‘ non delude mai le aspettative dei seguaci e posta con grande frequenza. Anche nella giornata di oggi, la romana ha scioccato il suo pubblico con una serie di fotografie meravigliose.

La romana, con il suo look trasgressivo ed esagerato, oltrepassa sempre i limiti e piazza online immagini che vanno sempre vicino alla censura. Anche oggi, la classe 2000 ha stregato il suo bacino d’utenza con una serie di fotografie maliziose ed esplosive.

Vic De Angelis apre tutto lì davanti: spettacolo al limite del proibito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Un frutto da cogliere” Elisa Isoardi , la vista dall’alto mostra un davanzale paradisiaco – FOTO

Victoria ha aperto il mese di luglio proprio come ha chiuso quello di giugno, ossia con un contenuto al limite del proibito in cui ha messo in mostra ancora una volta anche i suoi lati nascosti. La bassista si è presentata con un nuovo outfit trasgressivo ed ammaliante: si apre proprio tutto lì davanti e salgono le palpitazioni degli ammiratori. La scollatura è alquanto particolare e la sensazione è che il vestito possa cedere da un minuto all’altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei qualcosa di afrodisiaco” Nunzia De Girolamo quel VIDEO che non si dimentica. Fisico da impazzire

La posa sexy fa impazzire tutti, mentre vanno segnalati i suoi bellissimi occhi che non passano di certo inosservati. Difficile trovare al mondo qualcuno che abbia un colore e una sfumatura come quella della bassista dei ‘Maneskin’. Il post odierno ha già raccolto 192mila cuoricini: la ragazza è amatissima sul web (e non solo). “La più bo*a del mondo onestamente”: un follower ha scelto di non usare mezze misure. “Nata per essere una stella”, ha scritto una fan in lingua inglese. “Sei fenomenale”, ha osservato un seguace visibilmente innamorato di lei.