A Gianni Sperti è accaduta la cosa più brutta: lontano dall’Italia, l’ex ballerino ha vissuto dei momenti davvero terribili. I dettagli lasciano senza fiato

Anche per il celebre Gianni Sperti sono ufficialmente iniziate le tanto attese vacanze estive. Dopo aver trascorso un’intera stagione televisiva al fianco dei protagonisti di “Uomini e Donne”, l’ex ballerino può finalmente concedersi delle settimane di totale relax.

Proprio a tale scopo, il collega di Tina Cipollari ha deciso di lasciare l’Italia e partire alla volta de Il Cairo, capitale dell’Egitto. Le immagini che Sperti sta condividendo attraverso le Instagram stories, a questo proposito, non mancano di lasciare di stucco i suoi migliaia di fan, che sono letteralmente incantati dalla bellezza della città.

Tuttavia, l’avventura del noto opinionista in Egitto non è affatto iniziata con il piede giusto. Come spiegato da Gianni attraverso un messaggio pubblicato nelle scorse ore, qualcosa durante il volo non sarebbe affatto andato secondo i piani.

Gianni Sperti devastato dalla paura: “nessuno sapeva dirmi dove fosse”. Gli è accaduta la cosa più brutta

Il lungo sfogo che Gianni Sperti ha postato attraverso le Instagram stories è a dir poco sconcertante. L’opinionista, poco dopo essere arrivato a Il Cairo lo scorso 28 giugno, ha scoperto di non avere con sé il bagaglio, che non era atterrato assieme all’aereo preso dall’ex ballerino.

“Da cinque giorni sono in giro senza niente, nessuno sapeva dirmi dove fosse” ha spiegato Sperti, che proprio oggi si è deciso a risolvere la situazione una volta per tutte. Il collega di Tina, recatosi in aeroporto, ha atteso oltre quattro ore per ottenere il permesso di accedere al deposito bagagli.

Un gesto che Gianni, sopraffatto dalla preoccupazione, non ha potuto evitare di compiere. L’ultimo disperato tentativo dell’ex ballerino, per sua fortuna, si è inaspettatamente rivelato proficuo. “Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta!” ha annunciato con grande gioia l’opinionista, che si è detto pronto a cominciare sul serio la propria vacanza in Egitto.

Una disavventura a dir poco spiacevole, che ha costretto Sperti a girovagare senza bagaglio per ben cinque giorni. Fortunatamente, per merito della caparbietà dell’ex ballerino, tutto alla fine si è risolto per il meglio.