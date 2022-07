Manila Nazzaro sbugiarda i suoi ex compagni d’avventura davanti a tutti: sono stati la delusione più grande di sempre

Al “Grande Fratello Vip”, come ogni anno, si creano inevitabili schieramenti che non mancano di mettere i concorrenti l’uno contro l’altro. Nel corso della passata edizione, a fungere da vero e proprio spartiacque è stata senza dubbio la concorrente Katia Ricciarelli.

I compagni, in merito alla sua persona, si sono letteralmente divisi. Tra coloro che hanno maggiormente legato con la cantante, nello specifico, c’è anche l’amatissima Manila Nazzaro, che non si è mai tirata indietro dal difendere la compagna di fronte ad ogni minimo attacco.

Tuttavia, proprio negli ultimi tempi, qualcosa sarebbe di colpo cambiato nel cuore della meravigliosa showgirl. È stata Manila stessa a rivelarlo attraverso una recente intervista ai microfoni di “Chi”, mozzando il fiato ai suoi migliaia di followers.

Manila Nazzaro li sbugiarda davanti a tutti: “sono i più falsi, altro che Alex Belli!”

Nel corso dell’ultima intervista rilasciata ai microfoni di “Chi” – il giornale diretto da Alfonso Signorini -, Manila Nazzaro ha speso parole tutt’altro che lusinghiere nei confronti di Katia Ricciarelli. A detta della compagna di Lorenzo Amoruso, la soprano sarebbe stata la più grande delusione di tutto il suo percorso televisivo.

“Mi pento di averle dato il mio cuore” – ha ammesso la showgirl con toni alquanto duri – “era un’amicizia a senso unico“. Come se non bastasse, l’ex gieffina non ha mancato di prendersela con un ulteriore protagonista del “GF Vip”, che a detta di Manila sarebbe addirittura “peggio di Alex Belli“.

Si tratta di Giucas Casella, nei confronti del quale la Nazzaro ha espresso il medesimo parere negativo riservato all’ormai rivale Katia. Queste, nello specifico, le dichiarazioni rilasciate a proposito dell’ex compagno d’avventura: “un grande giocatore, lui e Katia sono stati dei volponi“.

La confessione di Manila è parsa perentoria e in nessun modo ritrattabile. A quanto sembra, l’ex gieffina non avrebbe alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con Giucas e Katia, che avrebbero perso per sempre la sua fiducia.

