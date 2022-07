Marina La Rosa in dolce attesa, la FOTO fa il giro del web

Marina La Rosa incinta, il post pubblicato dall’ex della prima edizione del Grande Fratello commuove tutti i fan

All’inizio del nuovo millennio, è diventata in un lampo icona di bellezza e sensualità per tutti gli italiani, con la sua partecipazione alla prima, storica edizione del Grande Fratello. Marina La Rosa, da allora, è rimasta nel cuore degli ammiratori, che non l’hanno mai dimenticata.

La messinese ha avviato nella casa di Cinecittà una carriera di discreto successo nel mondo dello spettacolo, che l’ha portata a presenziare ad altri programmi importanti e con ruoli di un certo livello come attrice. In tempi più recenti, nel 2019, ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, andando a un passo dalla vittoria: arrivò seconda, battuta soltanto dal judoka Marco Maddaloni.

Ancora oggi molto seguita dai fan, Marina vanta sui social una platea di tutto rispetto. Su Instagram, sono in oltre 100 mila i suoi followers. A 45 anni, conserva un fascino e un’eleganza intramontabili, e intrattiene con il suo pubblico un buon rapporto, condividendo momenti particolari della sua vita privata, oltre a continuare a elargire scatti di rara sensualità.

Marina La Rosa, il dolce ricordo del passato e il messaggio che scioglie il cuore: “Una storia meravigliosa”

Nel post di oggi, uno scatto che la ritrae incinta, all’epoca della dolce attesa del suo primo figlio, Renato. Il 3 luglio infatti è il compleanno del piccolo, che oggi spegne 13 candeline.

Marina si lascia andare ai ricordi e posta una immagine relativa a quando la gravidanza era al quarto mese, oltre ai vari scatti che hanno visto crescere Renato. La showgirl non riesce a capacitarsi di quanto tempo sia già passato e spiega: “Una storia meravigliosa: dall’embrione all’adolescenza è un attimo. Da allora ne son passati di anni. Per l’esattezza 13 anni e a me son sembrate solo un paio d’ore. Tanti auguri Amore mio, che nella tua vita possa sempre splendere il sole”.

Una dolcissima dedica che naturalmente viene accolta dalla community con tanti messaggi di auguri a Renato e con altrettante dediche a Marina, che conferma come abbia conservato un posto speciale nel cuore dei fan.