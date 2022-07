Una visione “da sballo” in diretta dall’isola di Ponza per la bellissima attrice Michela Quattrociocche: fan estasiati di fronte alla visione.

Tra un allenamento e l’altro in quel della Capitale e per continuare a tenersi in ottima forma, nonostante le elevate temperature di inizio luglio, la bellissima attrice Michela Quattrociocche ha infine scelto di evadere dalla città. Il tentativo di cercare un luogo più confortevole, in cui poter divertirsi in compagnia a suon di tuffi, è decisamente andato a buon fine.

“Sei bellissima“, è questa l’opinione che salta immediatamente all’occhio dei fan tra i commenti. Il parere è di una collega nonché cara amica dell’attrice. E ancora: “mozzafiato, amore mio“, continuerà la standing ovation in favore dell’irresistibile trentatreenne. L’attrice, interprete di numerose commedie sul grande schermo e altrettanti videoclip musicali, ha esordito nel 2008 con la regia di Federico Moccia. Per poi cimentarsi nel sequel di “Scusa Ma Ti Chiamo Amore“, soltanto due anni più tardi e sempre al fianco del collega Raoul Bova.

Michela Quattrociocche, bikini da sballo a Ponza: “Sei bellissima amore mio ” FOTO E VIDEO

Un giro in barca costeggiando l’isola di Ponza è stata la scelta che l’attrice romana ha preferito per l’attuale weekend che si appresta a volgere al termine.

Le acque azzurre a largo delle coste laziali hanno ben accolto la bellissima interprete che ha, a sua volta, desiderato condividere con i suoi fan su Instagram una serie di istantaneee che hanno documentato il suo breve ma intenso soggiorno.

“A mare” è questa l’allusiva didascalia proposta dall’attrice mentre osserva la bellezza del mare aperto dal ciglio della piccola imbarcazione utilizzata per compiere un meraviglioso tour dell’isola.

Il bikini è risultato il pezzo forte della stagione, in blu notte e dagli originali ricami in corda. Il modello firmato dal brand Bikiami si è infatti rivelato immediatamente super gettonato secondo il parere delle sue ammiratrici.

Lo stesso brand 100% Made in Italy ha voluto postare nuovamente il contenuto dell’attrice, aggiungendo stavolta “bella e felice“. Il sorriso di Michela, in compagnia del suo fidanzato, l’imprenditore Giovanni Nardi, è difatti a massimi storici e particolarmente contagioso.