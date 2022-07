Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la foto del matrimonio ha lasciato di sasso i followers dei social: vestiti così, i due fidanzati sono davvero “spettacolari”

La meravigliosa Rosalinda Cannavò, nel weekend, ha finalmente raggiunto la sua dolce metà Andrea Zenga. I due fidanzati, che non si vedevano da qualche giorno, si sono riuniti nella città dove l’ex gieffino è nato e cresciuto: Osimo.

La coppia, innamorata ed affiatata da oltre un anno, si è conosciuta proprio all’interno al reality di Canale Cinque. Fin dall’istante in cui si scambiarono il loro primo bacio, tra Rosalinda e Andrea le cose non hanno fatto altro che migliorare di giorno in giorno.

Proprio nelle scorse ore, tra l’altro, i fan della coppia sono andati in visibilio per via delle foto recentemente apparse su Instagram. L’attrice e il fidanzato, elegantissimi e sorridenti, sembravano al colmo della felicità!

Rosalinda e Zenga, la FOTO del matrimonio diventa virale: “così siete spettacolari”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Victoria De Angelis, spunta la FOTO con un bimbo in braccio: grazie ai fan è venuto tutto a galla…

Rosalinda Cannavò, per questo primo weekend di luglio, ha raggiunto l’amatissimo Andrea Zenga nella sua città natale: Osimo. I due fidanzati, come le Instagram stories pubblicate nelle ultime ore non mancano di documentare, hanno presenziato al matrimonio di una coppia di amici dell’ex gieffino.

Andrea e Rosalinda hanno preso parte ad ogni singolo momento di questa cerimonia, dalla serenata sotto casa della sposa fino alla festa vera e propria, celebratasi nella giornata di ieri. La Cannavò, splendida nel suo abito rosso, ha ipnotizzato i suoi migliaia di followers, e lo stesso è accaduto per il fidanzato.

“Così siete spettacolari“, “un incanto, senza parole“, “mamma mia cosa siete“: questi i commenti che i followers dell’attrice, di getto, hanno lasciato sotto l’ultima compilation da lei pubblicata su Instagram. Mano nella mano, Zenga e la Cannavò sembrano letteralmente i futuri sposi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alessia Marcuzzi, dopo tanti anni di nuovo con il pancione! La FOTO è un’esplosione di felicità

Senza ombra di dubbio, il matrimonio non potrà che essere un sogno nel cassetto per la meravigliosa coppia, che si dimostra sempre più innamorata ogni giorno che passa.