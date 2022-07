Alex Belli, la rivelazione bomba sulla moglie Delia: “la tradisco ogni giorno”

Alex Belli, durante l’intervista rilasciata ai microfoni di “Casa Chi”, fa una confessione imbarazzante sulla moglie Delia Duran: le sue parole lasciano di sasso!

Formano tuttora la coppia più controversa e chiacchierata della scorsa edizione del “GF Vip”. Alex Belli e Delia Duran, che contrariamente alle aspettative del pubblico sono riusciti a risolvere i loro problemi d’amore, sembrerebbero più affiatati e complici che mai.

La modella, in una recente intervista, non ha nascosto di desiderare fortemente un figlio dal compagno, con il quale ha tutta l’intenzione di formare una famiglia. Eppure, le dichiarazioni che la coppia ha rilasciato ai microfoni di “Casa Chi” non hanno mancato di far storcere il naso ai fan.

Alex e Delia, durante un’intervista di coppia, si sono lasciati andare a delle esternazioni che definire piccanti è davvero riduttivo. Alla domanda “con chi tradiresti Delia?“, il noto attore ha deciso di rispondere senza peli sulla lingua: sconvolgente.

Alex Belli, la rivelazione bomba sulla moglie Delia Duran: “la tradisco ogni giorno”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giulia Michelini, trapela la verità sull’interruzione della gravidanza: “sto facendo la cosa giusta”

L’intervista di coppia rilasciata ai microfoni di “Casa Chi” ha letteralmente paralizzato i migliaia di followers affezionati a Delia Duran e Alex Belli. L’attore e la modella, innamoratissimi l’uno dell’altra, si sono lasciati andare ad esternazioni che definire piccanti è davvero riduttivo.

“Amore a due o a tre?” – ha chiesto ad entrambi il giornalista, a cui la Duran ha replicato senza pensarci troppo su – “l’amore è meglio a due, mentre per le altre cose anche in tre non è male…“. Molto più vaga è stata la risposta di Alex Belli, secondo il quale l’amore sarebbe un sentimento universale, che non può pertanto essere ricondotto ad una sola persona.

Il quesito successivo, tuttavia, è quello che ha turbato maggiormente gli affezionati di “Casa Chi”. Alla domanda “con chi tradiresti Delia?“, l’attore non è parso avere molti dubbi. “La tradirei con una delle sue cinque personalità, quindi la tradisco ogni giorno!“: questa la replica a tono di Belli, che ha dimostrato di saper stare al gioco e di poter sfoderare con grande perspicacia la propria ironia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Valeria Fabrizi, l’agghiacciante verità sulla scoperta del tumore: “a dirmelo è stata…”. Da brividi

Alex e Delia, che non sembrano mai prendersi troppo sul serio, hanno saputo stregare gli utenti anche questa volta. D’altronde, la chiave del successo della coppia parrebbe essere proprio questo alone di mistero che non manca di circondarli in ogni circostanza.

L’INTERVISTA DI YESLIFE AD ALBE