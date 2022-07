Anna Tatangelo e la sua estate da single: talmente bollente da scottare. La proposta per la cena a Taormina non ha paragoni: è fantastica

Estate da single quella del 2022 per Anna Tatangelo. La bella cantante ha archiviato la storia d’amore con Livio Cori, arrivata dopo l’addio definitivo a Gigi D’Alessio, padre di suo figlio Andrea. Le cose sembravano andare a gonfie vele e invece qualcosa si è spezzato. Così da donna senza impegni se sentimentali si gode le vacanze e brinda anche ai nuovi impegni che verranno.

Il suo “Scene da un matrimonio”, infatti, dopo la bella prima stagione vissuta su Canale 5, è stato riconfermato nei palinsesti Mediaset anche per il 2022-23. Una bella soddisfazione per Anna che si è dimostrata un’artista poliedrica.

Oltre alla musica si è messa in gioco nella versione di conduttrice e l’esordio è stato molto ma molto positivo. Ecco cher così la rivedremo ancora sul piccolo schermo su Canale 5.

Anna Tatangelo e la cena a Taormina: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo in questa caldissima estate 2022 non si smentisce. Bellissima, sensuale e bombastica come ci ha abituato negli anni. Direttamente da Taormina dove sta trascorrendo qualche giorno di meritato relax, la cantante di Sora non ha fatto attendere i primi scatti dell’estate.

Dopo un bikini mozzafiato ed un fisico da far impallidire mostrati in modo molto fiero in barca con il vento che le riga il volto, ha sfoggiato anche un abito magnifico. Sembra una seconda pelle per lei tanto da essere perfetto e cucito addosso.

Un tubino color carne che accentua un decolleté importante e una silhouette incredibile. Un outfit scelto per una cena in un magnifico ristorante della nota località siciliana.

Anna pare non aver badao a spese per questa vancanza a Taormina. Non solo la magnifica barca sulla quale si è lasciata immortalare ma anche il Grand Hotel Timeo, che fa parte della catena alberghiera di lusso Belmond. E’ questa la location che la ospita per un soggiorno a dir poco perfetto.

A cena lei è il fiore tra i fiori. Anche la tavola imbandita è magnifica con un centrotavola pieno di fiori. Ma è lei sena dubbio la rosa più bella e sensuale.

Fa del tutto impazzire la Tatangelo con questa proposta a cena ed i suoi follower non resistono che a tributarle i migliori complimenti. Tra tutti c’è chi la definisce “Patrimonio dell’Unesco”.