Condizionatore fai da te, ecco come costruirlo VIDEO

Condizionatore fai da te: ecco come combattere l’afa ed il caldo in casa in modo ottimale, efficace e anche economico. La soluzione perfetta

Quella del 2022 è un’estate rovente, afosa e arida come non se ne vedevano da tempo. Le temperature sono altissime e già da diverse settimane. I mesi di luglio e agosto non si preannunciano dei migliori. Ecco che al momento la cosa più importante per tutti è combattere il caldo.

Condizionatori accesi a tutto spiano nelle abitazioni e negli uffici senza i quali non si respira. L’unica soluzione possibile per combattere il caldo afoso. Ma ai consumi e all’ambiente chi ci pensa? Oltre al caldo non dimentichiamoci che ci sono i rincari e oggi la vita è diventata alquanto difficile. Il caro bollette incorre e non tutti possono permettersi di tenere il condizionatore acceso tutti il giorno o anche di comprarlo.

E come fare allora contro il caldo? Ti insegniamo a costruire a casa un condizionatore fai da te per combattere l’afa. Basta veramente poco.

Condizionatore fai da te, servono 5 minuti per farlo: il VIDEO

Caldo insopportabile in casa e non hai il condizionatore? C’è un video che impazza su Tik Tok che spiega proprio passo passo come ovviare alla cosa. Ti insegniamo a fare un condizionatore con le tue mani in un modo facilissimo. Ti bastano pochi utensili ed uno strumento principale, un ventilatore.

Si tratta di un piccolo elettrodomestico che è decisamente alla portata di tutti anche come prezzo. Se non ce l’hai compralo. Procurati due bottigliette di plastica da mezzo libri e prepara del ghiaccio.

Taglia le due bottiglie eliminando la parte inferiore. Pratica un taglio circolare lungo tutta la circonferenza, a questo punto lega le due bottiglie alla griglia del ventilatore in verticale con il tappo verso il basso lasciando la parte aperta in su.

È qui che dovrai inserire il ghiaccio e azionare il ventilatore. L’aria che emanerà è decisamente fresca e piacevole grazie alla presenza del ghiaccio. Un metodo veramente d’ingegno e che risolve il problema del caldo.

Provalo anche tu e vedrai che non te ne pentirai. Quando il ghiaccio si sarà sciolto elimina l’acqua dalle bottiglie tramite il tappo e inserisci di nuovo del ghiaccio. È veramente facile!