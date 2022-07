Federica Panicucci non ha età, la bellissima presentatrice si mostra in costume ed un trionfo di bellezza. Il web impazzisce per lei : “Sei leggenda”.

Nata nel 1967, Federica Panicucci è una delle presentatrici più amate nel panorama italiano. Ha esordito in televisione a Portobello, tra la Rai e la Mediaset. Il successo arriva negli anni ’90, quando inizia a condurre numerosi trasmissioni su Italia 1 e diverse edizioni del Festivalbar (festival musicale).

Dal 2009, Federica Panicucci ha trovato stabilmente casa nel programma Mattino Cinque, che conduce con grandissima professionalità. La conduttrice ha sposato nel 2006 il dj Mario Fargetta dal quale ha avuto due figli, Sofia e Mattia. Nel 2015 la notizia shock, i due si separano tramite l’avvocato Giulia Bongiorno e le strade si dividono per sempre. Attualmente Federica è legata sentimentalmente a Marco Bacini (imprenditore) con il quale ha lanciato il brand di t-shirt Let’s Bubble.

Federica lascia tutti senza parole, è una dea senza tempo

Il tempo per Federica Panicucci sembra non passare mai, gli scatti in costume giallo hanno mandato in tilt Instagram. Attualmente la presentatrice Mediaset si trova alle Maldive per riposarsi dopo il ricco palinsesto invernale portato a termine con grinta e professionalità.

Alla vista delle foto i fan della Panicucci, che su Instagram contano 1milione di follower, sono letteralmente andati in tilt. Le lunghe gambe dritte e sottoli, l’addome palestrato i capelli biondi e lunghissimi, il tutto impreziosito da un particolare costume giallo, rendono lo sfondo (bellissimo) di poco conto.

Federica si mostra sorridente, è felice di vivere la vita che ha sempre desiderato e che si è guadagnata con le unghie e con i denti fin da ragazzina quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo iniziando dalla radio.

“Sei intramontabile” scrive un fan, “Federica, nessuna è perfetta come te” risponde qualche altro. Ancora una volta Federica ammalia i suoi follower che come sempre seguono i suoi spostamenti passo passo.