Un incidente che ha provocato la morte a sette alpinisti e ferito almeno 19 persone disperse. L’elisoccorso alpino è in azione sulla Marmolada.

Si tratta del crollo di un seracco di ghiaccio, quello che ha colpito la Marmolada. Un blocco di ghiaccio che, in azione e in movimento si è separato dal ghiacciaio causando un grave incidente in quota. Il distacco è avvenuto sul monte della Marmolada, sulla via normale che porta alla vetta, tra Pian dei Fiacconi e Punta Penia. In azione diverse squadre del Soccorso Alpino ma il bilancio è già piuttosto alto e pesante.

Si tratta di almeno 7 persone rimaste uccise dall’incidente della montagna, morte sotto il crollo del seracco di ghiaccio. Secondo quanto si apprende da TGCOM24, i corpi delle vittime sarebbero state estratti dalla massa di ghiaccio staccatasi dal fondo del ghiacciaio e non sarebbero ancora riusciti a portarli a valle. Il bilancio delle persone coinvolte in questo incidente sale con le 15 – per ora certe ma potrebbero aumentare- persone ferite e 19 dispersi. Decine di uomini del soccorso alpino sono in azione sul territorio a perlustrare la zona.

In azione anche la Campana Recco che permette di ricercare chiunque sia in difficoltà: soccorsi in corso sul gruppo di montagne

Sono decine di uomini quelli del soccorso messo in atto per cercare di salvare la vita ad altre persone che potrebbero essere in pericolo. Si tratta di squadre accompagnate dai soccorritori che hanno portato in quota con l’elicottero le unità cinofile da tutto il Trentino Alto Adige al fine di perlustrare a fondo la zona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>>> Scontro tra moto e camion ad un incrocio: morto giovane veterinario

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Violento scontro tra auto e scooter ad un incrocio: donna perde la vita

L‘Assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto Giampaolo Bottacin ha spiegato che tutte le squadre disponibili sono accorse sul posto a sorvegliare i fianchi della montagna e a cercare i dispersi. In azione anche la campana Recco, come riporta TGCOM24, un’apparecchiatura specializzata a ricercare chiunque sia in difficoltà in zone aperte come può essere la montagna.