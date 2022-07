Savona. Omicidio-Suicidio, uccide la moglie e poi si lancia dal quarto piano

Un possibile omicidio suicidio avrebbe avuto luogo ieri a Savona. Colpevole un uomo di 64, che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe dapprima ucciso la moglie di 57 anni e poi si sarebbe buttato dal quarto piano. Molte le testimonianze dei conoscenti increduli; l’uomo lascia anche un messaggio ai figli.

È accaduto nelle prime ore del pomeriggio ieri a Savona. Un uomo si sarebbe suicidato, lanciandosi dalla finestra, dopo aver ucciso la moglie nella loro abitazione. Ad allertare le forze dell’ordine e il 118 sono stati i vicini, che dopo aver sentito un tonfo sordo provenire dalla strada si sono resi conto dell’accaduto.

Quando si sono affacciati alla finestra hanno visto, quindi, il corpo di Antonino Santangelo (64 anni), riverso sul ciglio della strada. Una volta entrati in casa dell’uomo, però, hanno fatto un’altra inquietante scoperta: la moglie, Nadia (57 anni), giaceva morta sul letto, molto probabilmente uccida dal marito prima di compiere l’avventato gesto .

Gli inquirenti pensano ad un omicidio suicidio, ma è una ipotesi che ancora deve essere accertata. L’uomo era un ex agente di commercio, mentre la donna era una impiegata del comune di Savona e alcuni suoi colleghi hanno così commentato l’accaduto “Accompagnava la coniuge al lavoro ogni giorno insieme al loro cane”.

Al momento la ricostruzione dei fatti è ancora parecchio farraginosa: Antonino sarebbe, però morto sul colpo dopo aver ucciso sua moglie. Non sarebbe chiaro neanche il movente di questo gesto e soprattutto se c’erano stati campanelli si allarme in passato. Un loro conoscente ha però affermato “Volevano separarsi, ma nessuno pensava che sarebbe accaduto qualcosa del genere”.

Dopo aver ucciso Nadia il sessantaquattrenne ha dapprima vegliato il corpo della donna, poi avrebbe preso la decisione di farla finita e suicidarsi, dopo aver scritto un messaggio di addio indirizzato ai suoi figli con scritto “raggiungo la mamma”.