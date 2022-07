Fare il bucato: attenzione alle vie respiratorie

Sono molte le patologie derivanti da un lavaggio o da una asciugatura fatti nel modo sbagliato. Molti di noi già soffrono di malattie comuni (le quali interessano in modo specifico le vie respiratore) che potrebbero accentuarsi e degenerare se non si eseguono con cura anche i gesti che apparentemente sembrano più innocui. Asciugare i panni deve essere fatto nel modo corretto, vediamo quali sono i rischi e gli sbagli più comuni.

La questione lavatrice, da sempre molto discussa e controversa, non fa mai riferimento al successivo processo di asciugatura. È molto importante per l’igiene dei panni, ma soprattutto per la salute di chi li indosserà. Vediamo perché.

Capire quale lavaggio dover abbinare al tipo di tessuto che stiamo per lavare è un’impresa e in molti si affidano alla sorte sperando che alla fine non vengano fuori dal cestello capi dai colori più improbabili. Esiste, però, un altro grave problema: l’asciugatura. Questo passaggio potrebbe arrecare danni ben più gravi del semplice cambio cromatico di un vestito; parliamo di problematiche di salute, anche molto importanti, che possono incidere pesantemente sull’apparato respiratorio se non ci si fa una adeguata attenzione.

Soprattutto in inverno, un po’ per convenzione un po’ per accorciare i tempi, se dobbiamo indossare quel determinato capo, lo mettiamo ad asciugare sul termosifone. Un gesto che a lungo andare può nuocere gravemente al nostro apparato respiratorio, poiché incentiva la formazione di umidità e quindi di muffe. Altra abitudine che bisognerebbe dimenticare è stendere i panni senza fare attenzione a non metterli uno sopra l’altro: questi ultimi non solo ci impiegheranno un’eternità ad asciugarsi completamente, ma, anche in questo caso, verrà a crearsi molta umidità.

I rischi principali sono legati a patologie croniche o ad episodi sporadici ma fastidiosi, che possono ripetersi sempre più spesso nel tempo. Stiamo parlando di tosse o addirittura di asma, fino a sfociare in malattie ancora più gravi.