Estate in diretta, occhi puntati sulla regina Elisabetta. La salute della sovrana appare tuttora critica: ecco che cosa è trapelato

Dopo le celebrazioni del Giubileo di Platino – la festa per i suoi 70 anni di regno -, la regina Elisabetta II è tornata a mostrarsi in pubblico in occasione della “Loyalty Parade”, tenutasi ad Edimburgo.

Presenziando alla parata delle forze armate scozzesi, che ha fatto seguito alla consueta “cerimonia delle chiavi”, la sovrana ha voluto lanciare un chiaro segnale ai suoi sudditi. Nonostante gli acciacchi che l’hanno tenuta lontana da alcuni eventi pubblici, la salute della regina appare ancora di ferro.

Eppure, come i media non mancano di sottolineare da diversi mesi a questa parte, persino l’incrollabile Elisabetta risente ormai delle immancabili conseguenze fisiche date dall’avanzare degli anni. Per questo motivo, la sovrana inglese tende a delegare con sempre maggior frequenza al figlio Carlo, che prende parte ad eventi e manifestazioni al posto della madre.

Ma sarà proprio quest’ultimo l’erede al trono designato dalla regina d’Inghilterra? Roberta Capua e Gianluca Semprini, conduttori di “Estate in diretta”, se lo sono chiesti proprio insieme agli ospiti odierni del talk. Quello che è emerso all’interno dello studio di Rai 1 è a dir poco sconcertante.

La salute della Regina non lascia ben sperare: spunta il nome dell’erede al trono, ma non è Carlo!

Nel corso dell’appuntamento di oggi, lunedì 4 luglio, gli opinionisti di “Estate in diretta” hanno discusso animatamente in merito alle condizioni di salute della regina Elisabetta. Quest’ultima, che pur ha presenziato alla “Loyalty Parade” e alla “cerimonia delle chiavi” in Scozia, non è apparsa di certo al massimo della sua forma fisica.

Come sottolineato dagli opinionisti del talk, l’età avanzata della sovrana non manca di farsi sentire in tutte le inevitabili ripercussioni. “È costretta a selezionare gli eventi per non stancarsi” – queste le spiegazioni degli ospiti di “Estate in diretta” – “ha un’età che le consente di delegare molto di più al figlio Carlo“.

Secondo una parte degli opinionisti, la scelta di affidare a Carlo il compito di presenziare a determinati eventi la direbbe lunga sulle imminenti intenzioni della sovrana. “Lo sta mettendo alla prova” hanno osservato gli ospiti della Capua e di Semprini, secondo i quali è solamente questione di tempo prima che la regina comunichi ai sudditi di voler abdicare in favore del figlio.

Una tesi che non ha tuttavia convinto Filippo Nardi, suddito britannico ed ex concorrente del “GF Vip”. Secondo quest’ultimo, infatti, l’erede al trono della sovrana d’Inghilterra non dovrebbe affatto essere il figlio Carlo, ma il nipote William. “Sarebbe molto più elegante se Carlo passasse il trono al figlio” ha sentenziato Nardi, convinto che la giovane età di William lo renderebbe il degno successore di Elisabetta.

Nello studio di “Estate in diretta”, ciò nonostante, non tutti gli opinionisti si sono mostrati d’accordo con l’idea di Nardi. Carlo, agli occhi dei più, sarebbe infatti la figura più adatta a sostituire l’immensa sovrana.

