Valeria Fabrizi, l’agghiacciante verità sulla scoperta del tumore: “a dirmelo è stata…”. Da brividi

Valeria Fabrizi ha gelato i fan con una confessione drammatica sulla malattia che l’ha colpita. Retroscena da brivido.

Lacrime e dolore profondo. Valeria Fabrizi si è lasciata andare con una confessione drammatica sulla malattia che le ha stravolto la vita, gettando i fan nel dispiacere totale.

Amatissima attrice – 85 anni, di Verona – ha costruito una carriera di grande successo nel mondo dello spettacolo. Approdata in questo mondo partendo dai fotoromanzi, è stata protagonista di innumerevole pellicole: classificatasi quarta a “Miss Universo” nel 1957, anno dopo ha conquistato tutti con il suo fascino ipnotico.

Di seguito ha sfondato anche nel settore del teatro e spopolato con il ruolo di Suor Costanza nella fiction “Che Dio ci aiuti”.

Di recente ha lasciato il segno a “Ballando con le Stelle” a cui ha partecipato nell’ultima edizione. Dopo quest’avventura, con cui si è rimessa in gioco, è stato ospite a “Verissimo” dove ha rilasciato una rivelazione dolorosa in merito a una grave malattia che l’ha colpita.

Valeria Fabrizi: confessione agghiacciante sulla malattia

Durante le riprese di “Che Dio ci aiuti”, tre anni fa Valeria Fabrizi è stata colpita da un dolore forte, pensando sulle prime – non essendo così forte – che fosse una colica renale.

Dai primi esami tuttavia è emerso come si trattasse di un tumore al rene: una diagnosi tragica a cui l’attrice è riuscita a reagire al meglio con la sua solita determinazione. Dotandosi di molta positività, ha continuato a lavorare diminuendo solo un po’ i ritmi.

Di recente ospite a “Verissimo” ai microfoni della Toffanin ha svelato come le sia stato tolto il rene. L’attrice non ha trattenuto le lacrime ricordando il momento in cui l’è stata svelata la diagnosi tre anni fa: a rivelargliela è stata sua figlia Giorgia.

Un ricordo doloroso che ha segnato nel profondo la Fabrizi, tuttavia mostratasi molto forte in questi anni nell’affrontare la malattia.