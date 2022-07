Zara lo ha fatto di nuovo, clienti impazziti in queste ore

Quali sono gli 8 pezzi must-have da acquistare con i saldi di Zara dell’estate 2022? Vediamolo tutti, impossibile non averli nell’armadio.

Zara è un marchio di abbigliamento e accessori fondato nel 1975 da Amancio Ortega e sua moglie Rosalía Mera, anche se oggi è di proprietà del gruppo spagnolo Inditex che ha sede ad Arteixo in Galizia, nel nord della Spagna. Dopo un lancio con poca risonanza, negli ultimi 15 anni la catena ha preso il volo tanto da aver aperto ben 2.232 store in 93 Paesi.

Brand amatissimo anche da celebrity e star, nonché da Kate Middleton che lo indossa anche nelle occasioni formali, Zara detta spesso le mode, proponendo articoli rivisitati che invece le grandi collezioni di moda fanno sfilare sulle maggiori passerelle del mondo a prezzi proibitivi.

Con l’arrivo dei saldi in tutta Italia lo scorso 2 luglio, è impossibile quindi non approfittarne per accaparrarsi alcuni capi di tenenza di questa estate 2022. Vediamo gli 8 che dovete assolutamente avere e comprare per essere alla moda in questa stagione appena entrata nel vivo.

8 capi tendenza da avere, Zara detta sempre le mode: ecco come

Colore, materiali corposi e alla moda, forme originali e in linea con le tendenze del momento ma sempre alla portata di tutti quando di parla di convenienza.

Cosa comprare fisicamente o online ora che sono appena iniziati i saldi e c’è ancora una buona disponibilità nei magazzini? Sicuramente uno dei maggiori trend del momento è il crochet, declinato in abiti midi, lunghi e canotte leggere (anche con oblò sui fianchi) a 29,95, ottimo da abbinare a sandali bassi o tacchi vertiginosi ma sempre super colorati come vuole la moda (29,95 euro).

Anche gli abiti leggeri di cotone con le spalline sottili sono un must, freschissimi in queste giornate torride per restare freschi tutto il giorno (29.95 euro). Costume da bagno intero bianco con dettagli rosa maxi sullo scollo se invece volete farvi notare in spiaggia (19,95 euro).

I jeans a cinque tasche con gamba extra larga (22,95 euro) e gli short sfrangiati modello cut off (19,95 euro) non possono mancare nel vostro guardaroba.

Cosa manca? Il crop top, di tendenza ormai da due stagioni, che però Zara propone di jeans rigido e sagomato con scollo a cuore e nervature a vista (12,95 euro) e una gonna midi in tessuto bouclé corposo (29,95 euro) da abbinare anche alla semplice t-shirt bianca. Che aspettate?