Bar chiude per mancanza di personale “Non troviamo baristi a 1.300 euro”

“Non troviamo baristi a 1.300 euro. Non rispondono neanche all’annuncio”. Per un lavoro del genere molti farebbero carte false: 1300 euro di stipendio, al giorno d’oggi è una cifra più che dignitosa. Stranamente però nessuno sembrerebbe interessato e il bar, che offre questo posto di lavoro, sta chiudendo.

Uno stipendio da 1300 euro mensili per 40 ore a settimana. L’offerta di lavoro sembrerebbe anche molto allettante, ma nessuno si è dimostrato troppo interessato all’annuncio. Tutto questo è accaduto veramente, malgrado il cartello ben visibile appeso proprio vicino il negozio e i tanti giovani in cerca di occupazione. Stiamo parlando di un bar nella città di Bologna, che si trova in difficoltà molto serie: pur offrendo una ottima retribuzione non trova nessun candidato.

Davvero singolare che in una città come quella in cui si è verificata la vicenda non ci sia nessuno volenteroso si iniziare una mansione così ben retribuita. Intanto i proprietari della caffetteria hanno deciso di chiudere, al momento, l’attività per garantire al loro secondo locale di poter tirare avanti.

Sono tanti i giovani alla ricerca di un lavoro, ma questa volta è molto strano che nessuno si sia candidato, con uno stipendio così buono. Anche le ore settimanali sono nella norma.