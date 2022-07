Andrea Zenga umilia la fidanzata Rosalinda Cannavò: la replica stizzita dell’attrice non si fa di certo attendere… siparietto assurdo!

Si sono ricongiunti di recente per un’occasione più che speciale: il matrimonio di una coppia di amici. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, attualmente, si trovano insieme nelle Marche, luogo dove l’ex gieffino è nato e cresciuto. Con l’occasione, la coppia ne starebbe approfittando per godersi le prime giornate di mare della stagione.

Come dimostrano le recenti Instagram stories di Zenga, la splendida attrice, prima di oggi, non aveva avuto modo di godersi la bella stagione neanche per un solo istante. “Primo giorno di mare il 5 luglio” ha esordito Andrea, mostrando ai followers il volto radioso della fidanzata.

Nel giro di poche ore, tuttavia, la situazione tra i due è parsa letteralmente capovolgersi. Attraverso le stories successive, infatti, il figlio del portiere Walter ha immortalato uno scenario completamente differente, di fronte al quale i followers sono rimasti letteralmente a bocca aperta.

Andrea Zenga umilia Rosalinda: “sei l’unica che non riesce a farlo”. Lei replica in modo assurdo

La prima giornata in spiaggia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non è affatto andata come quest’ultimo si sarebbe immaginato. Tramite le stories condivise su Instagram proprio dall’ex gieffino siamo riusciti a comprendere il motivo del “malcontento” di Andrea.

A detta del figlio del portiere Walter, la sua fidanzata non sarebbe in grado di tollerare a lungo le temperature elevate, specie quando si tratta di rimanere per diverse ore sotto il sole cocente. “Amore vogliamo dirlo?” – ha esordito Zenga, facendosi beffe di Rosalinda – “sei l’unica siciliana che non riesce a stare più di due ore sotto al sole“.

L’attrice, che si è prestata con piacere al siparietto architettato dal fidanzato, non ha smentito le sue parole. “Esatto, ora andiamo a casa. Aria condizionata e ciao!“: questo il lapidario commento di Rosalinda, che non ne voleva proprio sapere di rimanere in spiaggia.

La coppia, affiatata e complice come al solito, ha saputo scherzare e prendersi in giro con grande ironia. D’altronde, proprio la spontaneità di Rosalinda e Andrea è il motivo per cui moltissimi fan, da un anno a questa parte, non riescono a far a meno di loro.