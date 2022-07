Estate in diretta, ne hanno dato il triste annuncio i conduttori: “la ricorderemo così”

Estate in diretta, i conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini ricordano la showgirl più amata di tutte: è scomparsa esattamente un anno fa

Il 5 luglio 2021 ci lasciava l’amatissima e indimenticabile Raffaella Carrà. La scomparsa della celebre ballerina del “Tuca tuca“, all’epoca, non mancò di paralizzare letteralmente l’opinione pubblica. La conduttrice, che aveva 78 anni, se ne andò a seguito di una lunga malattia, che per sua stessa volontà non era mai stata resa pubblica.

A dare l’annuncio della morte di Raffaella fu il compagno storico Sergio Japino. A distanza di un anno, i conduttori di “Estate in diretta” Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno voluto ripercorrere gli istanti che seguirono la sconvolgente scomparsa della diva.

“Esattamente un anno fa è toccato proprio a noi darne l’annuncio” ha esordito Roberta Capua nella puntata di oggi, ricordando al collega il profondo abbattimento da entrambi provato in quella terribile giornata. Semprini, prima di far entrare gli opinionisti, ha lanciato un commovente servizio che racchiudeva le apparizioni televisive più significative di Raffaella.

Ciascun ospite, a modo proprio, non ha mancato di ricordare la meravigliosa ballerina, raccontando aneddoti sulla sua persona sconosciuti ai più. Uno di questi, in particolare, è riuscito a far rimanere a bocca aperta persino gli stessi conduttori. Quello che fece la Carrà è qualcosa che va ben oltre l’immaginazione.

Estate in diretta, i conduttori ricordano l’immensa Raffaella Carrà: l’aneddoto sconvolgente sulla ballerina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarra_fans_official)

Durante l’appuntamento di martedì 5 luglio con “Estate in diretta”, i conduttori Gianluca Semprini e Roberta Capua hanno ricordato la terribile giornata in cui, ormai un anno fa, dovettero dare la notizia della morte di Raffaella Carrà. Una morte avvenuta nell’ombra, senza che nulla potesse essere presagito o anticipato dalla stampa, proprio come avrebbe voluto l’amatissima diva.

Tra gli ospiti del talk di Rai 1, in particolare, a prendere la parola è stato l’attore e cantante Leopoldo Mastelloni, che ha ricordato con parole cariche di ammirazione la ballerina del “Tuca tuca“. “Di lei è rimasta l’energia e la generosità immensa” ha osservato l’opinionista, che proprio a tal riguardo ha voluto raccontare un aneddoto mai emerso prima sulla Carrà.

Mastelloni ha parlato di quando, a causa di lunghi periodi in cui la sua attività lavorativa rimaneva bloccata, veniva costantemente richiamato dalla banca. “A quei tempi ero in rosso, ma un giorno accadde un fatto inatteso” ha anticipato il cantante, aumentando la suspense nello studio di “Estate di diretta”.

L’attore ha in seguito rivelato che la banca, in una giornata qualsiasi, lo chiamò per riferirgli che qualcuno aveva da poco versato una consistente cifra sul suo conto. “La donazione era stata fatta da un certo Pelloni, ma io non riuscivo a capire chi fosse” – ha spiegato Mastelloni, per poi giungere al fulcro del discorso – “solamente dopo ho capito… Raffaella Pelloni!“.

La showgirl, utilizzando il suo cognome di battesimo, si rese dunque protagonista di un gesto davvero encomiabile nei confronti dell’amico. Un gesto che, con cadenza regolare, la Carrà sarebbe tornata a ripetere a titolo gratuito, e di cui Mastelloni le sarebbe stato per sempre grato.