Riescono davvero in pochi a trovare il topolino, eppure, secondo gli ideatori dell’illusione ottica, se ci riesci vorrà dire che il tuo QI sarà oltre la norma.

Soltanto pochi eletti sarebbero in grado di risolvere l’arcano dovuto all’illusione ottica proposta dagli ideatori del test del topolino. Eppure, se riuscirai a scovarlo all’interno dell’immagine qui di seguito, starà a significare che il tuo QI (Quoziente Intellettivo) sarà ben oltre gli standard.

Non ti resta dunque adesso che tentare di risolvere l’enigma. E, una volta giunto al suo termine, riceverai o meno una grande soddisfazione. Guarda attentamente l’immagine seguente e scopri dove si nasconde il topolino all’interno del riquadro composto da tanti piccoli funghi di diverso colore, forma e dimensione. Tocca a te!

Illusione Ottica da capogiro: se vedi il topo ha un QI elevatissimo

POTERBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Test: Sei un genio? Se trovi la mucca si! Scopri se ci riesci

Le tempistiche richieste dagli ideatori, per rintracciare il topolino all’interno dell’immagine, è di un minuti circa. Al termine del quale, se non sarai riuscito a scoprire la sua posizione all’interno del riquadro colorato con funghetti, ti verrà rivelata la soluzione.

Nel frattempo concentrati nell’analisi dell’immagine proposta e cerca di scoprire dove si trova. Ricorda che la molteplicità di colori dell’immagine sarà lì appositamente per ingannarti, così come le diverse forme dei funghetti raffigurati al suo interno.

Sei riuscito a scoprire dove si trova il piccolo roditore? Se la risposta è sì puoi leggere le soluzioni che ti riguardano, altrimenti alla fine dell’articolo troverai la soluzione all’enigma.

Se hai scovato la posizione del topolino in meno di venti secondi vorrà dire che il tuo punteggio di QI sarà ancor più elevato della norma e la tua vista sarà paragonabile a quella di un falco. Mentre se hai necessitato di un tempo superiore ai 20 secondi, sfiorando il minuto, il risultato sul QI sarà lo stesso, seppur con minori capacità di identificazione.

POTERBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Test, riesci a vedere l’animale nascosto entro 10 secondi? Quasi nessuno ce la fa!

Non sei ancora riuscito a trovare il topolino? Ti riveliamo allora la sua posizione. Potrai scorgerlo con maggiore facilità se ti concentri nella zona sinistra del riquadro. Il topolino si trova al centro esatto dell’immagine, sulla sinistra. Si nasconde dietro uno dei funghi più grandi per dimensioni e di colore arancione. Ora dovresti essere stato in grado di identificarlo.