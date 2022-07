Lidl, la novità inattesa per tutti: a breve sarà una realtà – FOTO

Lidl lancia la nuovissima novità, finalmente il sogno si sta per realizzare e tutti i clienti sono felicissimi, ecco di cosa si tratta.

Il discount per eccellenza ha realizzato il sogno di milioni di consumatori, finalmente l’attesa è finita e tutti possono godere del prodotto tanto atteso. “Era una vita che ti stavo aspettando” commenta un cliente, “Finalmente eccoti qui, tra le mie mani” commenta qualche altro.

L’azienda nata in Germania nel 1932, nel giro di pochi anni è diventata leader del settore espandendosi sempre di più. Un vero trionfo per il fondatore Josef Schwarz che ha creduto nel progetto fin dall’inizio. Oggi Lidl conta più di 13.000 negozi sparsi in tutto il Mondo e quasi 8.000 dipendenti, il cavallo di battaglia del discount è il rapporto qualità prezzo, sempre conveniente e sempre imbattibile.

Da Lidl sono arrivate finalmente, ora tutti le potranno gustare

“Sono arrivate le barrette proteiche #Vegan! Una gustosa novità in assortimento per tutti gli amanti del cibo vegano. Qual è la tua preferita?”, fa sapere Lidl sui suoi canali social. Un prodotto nuovo che sicuramente piacerà ai tantissimi clienti che ogni giorno scelgono la qualità e la convenienza.

“Le ho prese tutte, per ora assaggiata solo quella al cioccolato ed è buonissima! Grazie come sempre per questi mille prodotti vegan” commenta una cliente. Le barrette sono quattro e tutte diverse: cioccolato – limone – biscotto crema – alle mandorle, uno più buono dell’altro.

Ancora una volta Lidl stupisce tutti, era un pò di tempo che i clienti stavano aspettando queste gustose barrette e finalmente eccole qua, possono essere acquistate in tutti i supermercati nazionali. Sono perfette a colazione ma anche come spuntino o spezza fame, da portare in spiaggia, in montagna o al lavoro. Per fortuna Lidl pensa proprio a tutto, al prezzo ma anche al gusto, unico ed inimitabile. E tu cos’aspetti? Corri a comprarle.