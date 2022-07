MD, un’occasione così non si era mai vista prima: costano meno di 2€, sono tutti impazziti!

Md non lascia in pace i suoi clienti, ogni giorno c’è una novità in store ed oggi ve ne presentiamo quattro, tutte imperdibili.

L’estate continua per i clienti di Md che ogni giorno vengono sopraffatti da tantissime novità ed occasioni imperdibile. Le ultimissime sono davvero ghiotte anche perché stiamo parlando dei prodotti più amati di sempre.

Dal 1994 il discount più famoso d’Italia è vicino agli italiani, nata nel Meridione e nello specifico in Campania, la catena di distribuzione alimentare è sempre stata attenta alle esigenze dei consumatori avviando una politica basata sul rapporto qualità prezzo. Il volto del brand, la bellissima Antonella Clerici, fa da cornice alle tantissime promozioni giornaliere e mensili, le ultime sono davvero un affare.

Da Md puoi trovare tutto quello che desideri, ecco le nuove offerte imperdibili

Dal 5 al 17 luglio, per tutti i clienti Md ci sono ben quattro prodotti (amatissimi da tutti) a meno di 2,00 euro: yogurt cremosi Malga Paradiso alla frutta a 1,29 euro al posto di 2,39 euro – pasta fresca Cà Bianca cavatelli, strozzapreti, orecchiette e trofie confezioni da 500 gr ad un prezzo di 0,79 euro al posto di 0,99 euro – gelato yogurt greco Kalos miele, amarena, pesca, cioccolato naturale confezioni da 320 gr ad un prezzo di 1,69 euro al posto di 2,29 euro – topico Casado ananas, tropicale, agrumi rossi, frutti rossi a 0,59 euro al posto di 0,85 euro.

Come sempre Md pensa a tutti, questi prodotti saranno in offerta fino al 17 luglio, in queste ore abbiamo assistito ad un vero e proprio assalto ai vari supermercati, ovviamente non sono solo queste le super promozioni.

Sarà un’estate fantastica con Md, l’azienda è attenta anche alla particolare condizione economica che milioni di italiani stanno vivendo. Purtroppo il tasso di inflazione è alle stelle, i rincari sugli alimenti, specie i beni di prima necessità sono notevoli e grazie a queste piccole attenzioni di Md, tutti possono permettersi di mangiar bene e con poco. In questo caso dobbiamo proprio dirlo, di Md ce n’è uno solo.