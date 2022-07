Miriana Trevisan le stende tutte all’età di 50 anni. Il suo corpo, a distanza di tempo, non è cambiato di una virgola: stratosferica!

Sono passati ormai 30 anni da quando una giovanissima Miriana Trevisan si faceva notare all’interno del programma “Non è la Rai”, ideato da Gianni Boncompagni. Dal 1991 al 1994, l’ex gieffina ricoprì il ruolo di valletta nella trasmissione che, più di ogni altra, contribuì a lanciare la sua immagine.

Proprio lei, tra tanti altri volti femminili, non mancò di ipnotizzare il pubblico con la sua bellezza prorompente e la grazia del portamento. La medesima grazia che, in tempi recenti, non ha potuto far a meno di emergere anche grazie all’avventura di Miriana al “GF Vip”.

Dai suoi esordi televisivi, ormai, sono trascorsi parecchi anni, eppure il fascino e la sensualità della Trevisan non sembrano cambiati di una virgola. La showgirl, prossima al compimento dei 50 anni d’età, non manca di ostentare la propria bellezza spaziale attraverso foto travolgenti. Il suo corpo, a giudicare bene, è rimasto letteralmente lo stesso di allora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Il corpo meraviglioso di Miriana Trevisan non è cambiato neanche di una virgola. Nonostante siano passati trent’anni dal giorno in cui l’ex moglie di Pago esordiva sugli schermi di “Non è la Rai”, la sua avvenenza e sensualità, nel tempo, sembrano rimaste perfettamente intatte.

Lo testimonia uno dei recenti scatti apparsi proprio sulla pagina Instagram ufficiale di Miriana, in cui l’ex gieffina, che non teme affatto l’avvicinarsi del traguardo dei 50 anni d’età, dà sfoggio di tutta la propria bellezza.

La Trevisan fuoriesce dall’acqua mettendo in mostra un corpo che più statuario non potrebbe essere. Le forme morbide e incantevoli di Miriana, se confrontate con scatti risalenti al passato, non sono cambiate neanche di una virgola.

I followers dell’ex gieffina, ovviamente, non perdono occasione per ricordarle quanto la ammirino e la apprezzino. “Ciaone“, “sono senza fiato” e ancora “stupendamente bellissima” hanno scritto gli utenti, a dir poco stregati dal fascino della Trevisan.