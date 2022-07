Nunzia De Girolamo: nell’occasione più importante emerge comunque la sua bellezza e sensualità. Come lei nessuno mai

La politica ora per lei è un vecchio ricordo. Una passione che non si esaurisce ma che per il momento è stata messa in stand-by per dedicarsi ad altro. Parliamo ovviamente dell’ex ministro Nunzia De Girolamo che da un po’ di tempo a questa parte si sta dedicando più che altro alla comunicazione.

Dalle ospitate nei programmi tv, in primis “La vita in diretta” del suo amico Alberto Matano, alle serate evento fino ad un programma tutto suo che la Rai le ha affidato per esplorare il mondo maschile in tutto e per tutto “Ciao Maschio”.

I suoi impegni non si fermano e proprio ieri ha riflettuto sull’importante incontro che ha avuto con un grande e coraggioso uomo. Il suo pubblico l’apprezza anche per questo ma non può far a meno di ammirare la sua grande bellezza.

Nunzia De Girolamo, tubino nero e gambe in primo piano: la FOTO

Nunzia De Girolamo ormai ha scelto la strada della conduzione per il suo presente ed il pubblico apprezza eccome. A Bisceglie ha avuto “il compito” di intervistare il procuratore antimafia Nicola Gratteri in merito al suo ultimo libro sulla Costituzione e a lui poi su Instagram l’ex ministro ha voluto dedicare un post-riflessione.

“È stato un bel confronto. Gratteri è un uomo al quale, senza ombra di dubbio, non manca il coraggio – ha puntualizzato Nunzia – Ho ancora una speranza. Quella che nel futuro di questo Paese possa esserci posto per una buona politica e per una buona magistratura” ha sottolineato spiegando che non ci si deve arrendere e farsi piegare dalla paura proprio come ha fatto il procuratore.

Parole di stima e di apprezzamento per la sua riflessione ma anche per il suo look e la sua bellezza, così disarmante, che non passa in secondo piano nemmeno in questi casi. Per l’occasione Nunzia ha scelto un look elegante ma sobrio, un tubino nero che le calza a pennello.

È attenta a seguire le parole del procuratore ma nel mentre accavalla le gambe ed è lì che Instagram implode davanti alla sua indiscutibile sensualità. Per lei i complimenti più diversi e tra tutti c’è chi le dice: “Sei affascinante”.