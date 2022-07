Femminicidio-suicidio distrugge un’intera famiglia; quella di Nadia, uccisa con due coltellate dal marito. L’assassino si è poi suicidato gettandosi dal quinto piano.

Ennesimo caso di femminicidio-suicidio; questa volta a Savona, precisamente in via Niella, nell’abitazione di Nadia Sanatta, 57 anni, e il marito Antonino Santangelo, 64 anni. Un’altra famiglia distrutta dall’odio e dalla brutalità oltre il disumano: la vittima, una donna; uccisa nel silenzio delle mura domestiche.

Nadia è stata uccisa con due coltellate dal marito Antonino Santangelo con due colpi decisi che le sono stati fatali: uno alla schiena e uno dietro all’orecchio sinistro. Secondo le ricostruzioni rilasciate dal quotidiano Mattino, l’assassino ha in seguito vegliato il corpo della moglie per poi avvolgerlo in un tappeto e riversarlo sul loro letto matrimoniale.

Il comune di Savona: “Siamo sconvolti da questa immane tragedia che lascia da soli due giovani”

Femminicidio-suicidio a Savona, donna uccisa con 2 coltellate. Uomo ha lasciato biglietto ai figli: “Raggiungo la mamma” #ANSA https://t.co/cRWpsxtOh1 — Ansa Liguria (@AnsaLiguria) July 4, 2022

Ancora in corso gli accertamenti sulla data del femminicidio; gli inquirenti hanno confermato solo il decesso dell’uomo: ieri (domenica 3 luglio) in pieno pomeriggio; intorno alle ore 15:30. Stando alle dinamiche condivise dai principali media nazionali, l’assassino, il 64enne Antonio Santangelo, ha ucciso la moglie Nadia Zanatta, 57 anni con due coltellate. I colpi sono stati sferzati dietro all’orecchio sinistro e all’altezza schiena. L’uomo avrebbe poi vegliato il cadavere della donna per diverse ore prima di lanciarsi dalla finestra del 5° piano dell’appartamento dove conviveva con la vittima.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Coppia in moto travolta da un Tir: le vittime stavano andando in Croazia

A scoprire il dramma è stata la squadra di polizia insieme all’aiuto dei vigili del fuoco grazie alla segnalazione di una vicina di casa. Le forze speciali hanno prima rinvenuto il cadavere dell’uomo al di fuori dell’abitazione; in seguito la salma della donna, trovata senza anche lei vita sul letto matrimoniale. Durante le perquisizioni gli agenti hanno rintracciato evidenti tracce ematiche su alcuni indumenti maschile e nella camera dei figli della coppia. Sul tavolo della cucina è stato poi rinvenuto un biglietto, scritto dall’assassino e rivolto ai due giovani. Il contenuto del messaggio è chiaro e leggibile: “Raggiungo la mamma“.

NON PERDERTI ANCHE >>> Marmolada: crollo di un blocco di ghiaccio causa 7 morti e almeno 19 dispersi

Secondo quanto riportano i media italiani, la causa più probabile all’origine della tragedia sarebbe stata una crisi di coppia invisibile agli occhi di amici e parenti di entrambi. Stando alle testimonianze di questi ultimi, la relazione tra Nadia e Antonino non avrebbe mai esplicitato evidenti segni di squilibrio.