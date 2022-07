Alberto Matano, spunta il VIDEO del coming out in diretta: da rimanere paralizzati

Alberto Matano ha lasciato in fan senza fiato con un video in diretta in cui ha condiviso il coming out. Retroscena inaspettato.

Rivelazione a cuore aperto di Alberto Matano. I fan del famoso conduttore, giornalista e autore televisivo, sono rimasti di sasso a seguito di una sua confessione toccante.

39 anni, il suo volto è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo – guida il famoso format Rai “La Vita in Diretta”- e poche settimane fa ha catalizzato l’attenzione con le nozze celebrate con l’amore della sua vita: l’avvocato, Riccardo Mannino.

Insieme da 15 anni, i due hanno detto il fatidico sì a Labico, in provincia di Roma, con una cerimonia lontana dai riflettori, a cui ha preso parte Mara Venir grande amica del conduttore.

Dopo l’evento toccante, in questi giorni il conduttore sta catturando i riflettori con un video sul suo coming out che sta facendo il giro del web.

Alberto Matano, il VIDEO del coming out: fan in tilt

“Storie come queste fanno male. È successo anche a me, quando ero adolescente l’ho provato sulla mia pelle so cosa significa”, le parole condivise dal conduttore in diretta nell’ambito di un servizio sull’omofobia.

Una confessione che ha condiviso mostrandosi visibilmente emozionato in quanto toccato nel profondo dagli episodi di discriminazione vissuti in gioventù come ha raccontato lui stesso. Ormai un ricordo, oggi ha ritrovato la serenità al fianco del suo compagno, diventato suo marito solo tre settimane fa.

Conosciutisi tramite amici in comune, tra Alberto e Riccardo si è creata subito una grande intensa, anche se all’epoca erano entrambi impegnati. Colpito da quell’incontro il conduttore ha lasciato il suo ex e ha aspetto che lo facesse anche il futuro compagno. Dopo un anno i due si sono messi insieme e da 15 anni fanno coppia fissa.

Nonostante la felicità vissuta negli ultimi anni, Matano non ha dimenticato i tristi episodi del passato e in generale si è mostrato molto dispiaciuto nel constatare quanto ancora oggi si verifichino episodi di omofobia.