Ambra Angiolini sconvolge il web, il suo scatto ha entusiasmato milioni di fan, così spinta non l’abbiamo mai vista.

Nata il 22 aprile 1977 a Roma, Ambra Angiolini è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, diventata famosa grazie al programma Non è la Rai ha ispirato milioni di generazioni grazie alla sua bravura e alla sua professionalità. La sua popolarità è diventata inarrestabile quando ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema debuttando nel 2006 con Saturno Contro di Ferzan Ozpetek.

Ambra è stata sposata al cantante Francesco Renga dal quale ha avuto due figli, negli ultimi mesi l’artista si è stata travolta da un polverone mediatico per la fine della love story con il mister Allegri. Passata la bufera Ambra si è rimboccata le maniche e si è riappropriata della sua vita, ora splende più del sole.

Ambra Angiolini, bellissima in reggiseno… fa girare la testa a tutti

Ambra Angiolini ha spiazzato tutti con il suo ultimo scatto, l’attrice è seguita su Instagram da 989K di follower e tutti hanno avuto un pensiero gentile per lei. Il fisico mozzafiato mostrato con estrema sicurezza evidenzia come il tempo non sia trascorso, addominali scolpiti, corpo esile e viso da ventenne; un trionfo di bellezza semplice e genuina.

Ambra indossa un jeans strappato ed un mini top che ha tutta l’aria di essere un reggiseno sportivo, lo sguardo penetrante ed i capelli ondulati la rendono l’eterna ragazzina di Non è la Rai. Il look strong è apprezzato da tutti, i commenti non si contengono: “AMBRA!!!!!! Io sono in palestra al momento ma vedendo i tuoi addominali non mi fa comunque sentire meglio a riguardo ahahhahaha” scrive Nima Benati mentre Pippo Pelo commenta “Me ne vado”.

Un trionfo per Ambra che riscuote un successo incredibile, sicuramente l’attrice sarà fiera del risultato raggiunto grazie al semplice sguardo.