Bimba aggredita da un rottweiler a Torre del Greco: è grave

Bimba di poco più di due anni e mezzo ricoverata a Napoli in prognosi riservata. È stata aggredita da un cane, un rottweiler presumibilmente di un parente.

Sarebbe stata prima ricoverata al nosocomio di Maresca, in cui è giunta in arresto cardiaco, poi è stata trasferita a Napoli: le sue condizioni restano molto gravi. Sulla vicenda indaga la polizia di Torre del Greco.

È accaduto a Torre del Greco, vicino via Montedoro: una bambina è stata aggredita da un cane, un rottweiler, forse di un suo familiare. In un primo momento la piccola è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Maresca, dove la hanno rianimata e stabilizzata, e soltanto dopo è stata trasferita a Santobono, ospedale pediatrico della città di Napoli, in prognosi riservata.

La vittima di neanche tre anni ha riportato gravissime ferite, lacerazioni e contusioninella zona del torace e all’addome ed è arrivata nella struttura sanitaria, con un arresto cardiaco in corso. La sua situazione resta al momento critica. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Ansa.

Le condizioni della bimba sono ancora molto gravi e labili; sarà la polizia di Torre del Greco ad indagare sulla vicenda e giungere ad una concreta ricostruzione dei fatti.

Il cane in questione potrebbe essere quello di un parente, poiché la vittima si trovava a casa di un familiare nel momento in cui è stata aggredita.

Solo tre settimane fa era accaduta una situazione più o meno analoga in provincia di Como. Una bimba si era avvicinata ad una cucciolata, quando la madre dei piccoli l’ha aggredita. È stata azzannata al volto, ma fortunatamente è stata salvata dai genitori che erano presenti e che sono tempestivamente intervenuti per soccorrerla. La piccola, di soli sei anni, è stata subito trasportata all’ospedale di Bergamo riportando gravi danni e una importante perdita di sangue, mentre riguardo alla sorte del cane sarà l’autorità ad esprimersi in merito e a prendere una decisione.