Blatte, le puoi anche mangiare: la ricetta più gustosa

Sapevi che puoi mangiare le blatte? Proprio così, sono buonissime e prepararle è facilissimo: scopriamo insieme come fare.

Scarafaggi o blatte? Hanno due nomi diversi ma sono la stessa cosa o meglio i due insetti fanno parte della stessa famiglia. Appartengono entrambi all’ordine dei Blattoidei, attualmente sono state individuate (circa) 4500 specie di insetti sparsi per il Mondo.

Fatta questa piccola premessa, sapevi che puoi mangiarli? Puoi cucinarli in tutti i modi e da quel che si legge in giro sono anche buoni! Dalle fritture alle zuppe è sempre l’ora di un insetto a pranzo o cena. La cosa a molti potrebbe risultare disgustosa ma in realtà sono anche salutari.

Scarafaggi, ecco prepararli in modo gustoso e succulento

Preparare le blatte è davvero molto facile, oggi te le proponiamo fritte in una ricetta veloce; prima però è bene che tu sappia che questi insetti sono ricchi di proteine, ne contengono molte di più rispetto alla carne ed hanno un minore impatto ambientale.

Ti starai chiedendo, dove posso acquistare gli scarafaggi? Beh, nei negozi online sicuramente mentre sul territorio italiano dovrai trovare qualche negozio specializzato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Blatte in casa. Ecco cosa le attira e come fare a tenerle lontane

Puoi preparare gli scarafaggi fritti seguendo questa semplice preparazione: 20 gr di scarafaggi commestibili – 2 uova intere – 100 gr farina – olio per friggere q.b. – sale q.b. – pepe q.b. – birra ghiacciata q.b. – carta assorbente.

Il procedimento è molto semplice, unisci in una terrina farina, uova e birra, mescola gli ingredienti energicamente fin quando la pastella non sarà ben amalgamata, aggiungi il sale ed il pepe. A questo punto tuffa gli scarafaggi all’interno del composto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “CHIUDONO PER SEMPRE” Fermati tre supermercati italiani, clienti in lacrime

Quando l’olio sarà ben caldo, friggi gli scarafaggi per qualche minuto, ovvero fin quando non saranno ben dorati, scolali ed adagiali sulla carta assorbente per togliere l’unto in eccesso.

Puoi servirli con un contorno di mesticanza (cetriolo – carote – lattuga – ravanelli – sedano – frutta secca – semi di girasole) o sgranocchiarli davanti la tv con una salsa piccante. Sembrerà strano, ma una volta assaggiati li vorrai mangiare sempre. Provare per credere.