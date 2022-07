Raimondo Todaro balla scatenato con lei di fronte a Francesca Tocca: la reazione della moglie non è quella che ci si potrebbe aspettare…

L’edizione di “Amici” trasmessa nel 2022 ha portato una ventata di novità all’interno del programma. Indubbiamente, il cambiamento più sconvolgente è avvenuto nel momento in cui Raimondo Todaro, celebre ex maestro di “Ballando con le Stelle”, ha deciso di passare alla concorrenza e di divenire il nuovo professore di danza all’interno di “Amici”.

Nel programma di Canale Cinque, il ballerino ha avuto modo di ritrovare la moglie Francesca Tocca, con la quale si è recentemente riappacificato dopo un periodo di crisi. I due, in più di un’occasione, hanno dimostrato il loro affiatamento ballando insieme ed ipnotizzando il pubblico.

Tuttavia, nel corso di questi mesi, le attenzioni di Todaro non sono andate solamente alla splendida moglie. C’è un’altra donna, infatti, che sembra essere al centro dei pensieri del ballerino, e con cui quest’ultimo è stato beccato a ballare in più di un’occasione. Come avrà reagito Francesca Tocca di fronte all’evidenza?

Raimondo Todaro balla scatenato con LEI di fronte a Francesca: la reazione della moglie è incredibile

Durante l’edizione di “Amici” recentemente conclusasi, Raimondo Todaro è stato la vera e propria rivoluzione in termini di corpo docenti. Il ballerino, stanco del proprio ruolo a “Ballando con le Stelle”, si è destreggiato abilmente con gli allievi della scuola di Maria De Filippi, che ha saputo guidare con grande professionalità.

Con l’occasione, il maestro ne ha approfittato per concedersi dei sensualissimi balli assieme alla moglie Francesca, che tuttavia, stando a quello che è trapelato attraverso i social, non sarebbe stata l’unica ad “approfittare” del talento del marito.

Il video TikTok soprariportato, risalente ad alcuni mesi fa, ritrae il ballerino intento a ballare una sensualissima rumba con una partner davvero speciale: la figlia Jasmine. La bambina, ovviamente, non poteva che ereditare la medesima passione dei suoi genitori, che fin da piccola l’hanno spinta ad entrare nel meraviglioso mondo della danza.

E Francesca Tocca? Molto probabilmente, era stata proprio la professionista di “Amici” a filmare il marito e la figlia, per poi mostrare ai fan questo dolcissimo spaccato di vita quotidiana. La coppia, ormai, ha superato qualunque problematica ed appare più affiatata che mai.