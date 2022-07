Romina Power, 70 anni e fisico cambiato: la foto in costume lascia senza parole

Romina Power, una delle donne più amate al Mondo. Oggi ha 70 anni ed il suo fisico è decisamente cambiato, ecco come appare in costume.

Nata a Los Angeles il 2 ottobre 1951, Romina Francesca Power è la figlia di due attori di Hollywood, Tyrone Power e Linda Christian. Dopo la morte del padre avvenuta nel 1958, Romina viene trasferita in Messico dalla nonna materna dal momento che la madre era impegnata con le tournée.

Agli inizi degli anni ’60, Romina e la madre si trasferiscono in Italia assieme al patrigno e alla sorella Taryn. Romina inizia a muovere i primi passi nel mondo del cinema proprio in questi anni, bella come poche tutti rimasero stregati dal suo fascino e dalla sua semplicità.

Romina Power, fascino intramontabile anche a 70 anni

La notorietà di Romina aumenta quando inizia a cantare con Al Bano, questa collaborazione musicala diventa molto di più a tal punto che i due si innamorano e si sposano dando alla luce 4 figli: Ylenia – Yari – Cristel – Romina Jr. Sembrava la storia perfetta, il pubblico li amava ma qualcosa va storto, nel 1994 la primogenita (Ylenia) scompare ad inizio anno e da quel momento tutto è cambiato. Romina e Al Bano si sono divisi per molti anni ma ultimamente le cose sembrano andar meglio, anche dal punto di vista lavorativo.

Nonostante i 70 anni, Romina è una donna che ama ed accetta il suo corpo con tutte le trasformazioni subite dal tempo. E’ una persona molto libera mentalmente ed ama il vivi e lascia vivere senza pregiudizi e condizioni.

La sua bellezza da ventenne si intravede nel suo viso segnato dal tempo, dalle gioie e dai dolori. Siamo abituati a vederla con bellissimi abiti colorati e pieni di brillantini ma in costume è un vero spettacolo.

La foto proposta è stata scattata dal settimanale Chi, Romina fa il bagno a mare, indossa un tanga con estrema naturalezza e soddisfazione. Il costume fucsia le avvolge delicatamente le forme e la talentuosa artista si gode l’estate incurante degli occhi indiscreti dei paparazzi.