Sabrina Ferilli crea scandalo, il selfie alla finestra senza veli mette ko anche i vip. “Ma la bellezza scusami!?!”

La showgirl su Instagram si è mostrata come mamma l’ha fatta, curve riflesse in primo piano che hanno oscurato il paesaggio celestiale alle sue spalle.

Non solo Sandra Mila e Debora Vila hanno commentato l’ultimo scatto social della bellissima Sabrina Ferilli. Anche Francesco Arca non ha saputo trattenersi stavolta nel descrivere tutto il suo più grande compiacimento di fronte la magnificenza dell’attrice romana nella foto catturata in un selfie rovente.

“Ma la bellezza scusami!?! No dai…hai fatto il patto e non lo dici 😂❤️”. Il suo messaggio raggruppa il pensiero degli oltre 70mila fan che le hanno lasciato un like e un messaggio di ammirazione.

Ma come mai tutto questo clamore? Che cosa ha combinato Sabrina stavolta da aver sollevato un così grande compiacimento mediatico? Se vi siete persi la foto la vediamo subito.

Sabrina Ferilli una dea in terra, non solo i colleghi attori sono impazziti

