Silvia Toffanin stenta a crederci: “sono stati insieme”. Il colpo di scena sconvolge casa Berlusconi

Silvia Toffanin è alquanto sconvolta, la conduttrice stenta a crederci e la faccenda ha sconvolto casa Berlusconi.

La Toffanin è una delle conduttrici Mediaset più amate in assoluto, svolge il suo lavoro da anni con grande modestia anche se ha talento da vendere. Quello che colpisce della Toffanin è senza dubbio l’empatia e la grande professionalità. La sua semplicità ha conquistato tutti, anche il cuore di Pier Silvio Berlusconi. Silvia conduce Verissimo, in onda su Canale 5, dal 2009, possiamo tranquillamente affermare che è una delle trasmissioni di punta del palinsesto Mediaset su cui l’azienda punta veramente tanto.

Si sa ben poco della vita privata della Toffanin, ex letterina di Passa Parola, è unita a Pier Silvio da diversi anni, hanno due figli e vivono in Liguria. I due non si sono mai sposati e questo non è mai stato un problema: “Preferisco che Pier Silvio mi scelga ogni giorno perchè vuole non perchè deve”, disse in un’intervista qualche anno fa. Nelle ultime ore una vicenda ha letteralmente sconvolto casa Berlusconi, scopriamo di cosa si tratta.

Sono stati scoperti insieme, la Toffanin stenta a crederci

Dopo un anno ricco di emozioni anche Verissimo è in vacanza per la pausa estiva e Silvia Toffanin si gode un pò la famiglia. Da alcuni rumors la Toffanin potrebbe essere la nuova conduttrice dello show televisivo La Talpa, ma ovviamente le indiscrezioni sono ancora da accertare.

Ovviamente in queste ore non è il primo pensiero di casa Berlusconi, sicuramente il futuro della Toffanin interessa a tutti ma c’è uno scoop ancora più grosso da gestire. Vi preannunciamo che per ora nulla è certo ma potrebbe essere, non c’è stata nessuna conferma ma come si soul dire: “Solo quello che non si fa non si sa”.

Ebbene, la notizia ha scombussolato casa Berlusconi, è sicuramente una sorpresa per tutti, grandi e piccini ma lui ha deciso di fuggire da lei, o almeno così pare.

Il lui della storia è Paolo Berlusconi, fratello di Silvio e zio di Pier Silvio, la lei in questione è l’ex velina Maddalena Corvaglia nonché collega della Toffanin.

A riportare la notizia (come da foto) è il settimanale Chi che li ha paparazzati insieme a Versilia. I due, vista anche la foto, sono in sintonia, cenano e scherzano a lume di candela e sembra che sia un rapporto bello avviato. Sul settimanale viene riportato: “Maddalena e Paolo non sono una coppia, sono una famiglia”. I due sono uniti da una bella e sana amicizia che resiste nonostante gli anni e i pettegolezzi.