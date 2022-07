Simona Ventura, a 57 anni, sfoggia un fisico che fa invidia alle ventenni: il costume striminzito è un incanto addosso alla conduttrice

Volto di punta delle più svariate emittenti televisive, Simona Ventura ha mosso i primi passi come concorrente di quiz game e programmi di intrattenimento. Fu il ruolo di valletta all’interno della trasmissione “Domani sposi”, tuttavia, a contribuire in via definitiva al consolidamento della sua immagine pubblica.

Conduttrice impeccabile e disinvolta, la Ventura è stata al timone di molteplici programmi, da “Quelli che il calcio” a “L’Isola dei Famosi”, grazie ai quali ha avuto modo di dimostrare ai telespettatori italiani il suo incommensurabile talento. Ma non è stata solo la bravura della presentatrice a colpire i milioni di telespettatori che, tuttora, la seguono con passione.

Simona, fin dagli albori della sua carriera, ha potuto fregiarsi di un fisico a dir poco invidiabile, con curve che non hanno mancato di tenere i suoi fan incollati allo schermo. Tutt’oggi, a giudicare dai recenti scatti apparsi sui social, la Ventura sfoggia le medesime curve stratosferiche di allora, e non sembra cambiata di una virgola!

Simona Ventura, a 57 anni il fisico è qualcosa di impressionante: “che stacco di coscia”. La FOTO da record

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Come posso ringraziarti?” Carolina Stramare, lo spacco sale fino all’inverosimile: i fan non si contengono – FOTO

All’età di 57 anni – compiuti lo scorso 1 aprile – Simona Ventura sfoggia ancora un fisico in grado di far invidia a molte colleghe del settore, persino a quelle molto più giovani di lei. Merito della genetica, senza ombra di dubbio, ma anche della meticolosità e della dedizione con cui la conduttrice si è sempre presa cura del proprio corpo.

La compilation che vi abbiamo riportato risale a circa tre settimane fa, ed è quanto di più sensuale si possa trovare sul web. La Ventura esibisce delle forme incantevoli, fasciate da un costume intero glitterato sui toni del lilla. Impossibile non soffermarsi sul davanzale sporgente o sull’addome piatto, che la fanno apparire una vera teenager.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Carrefour, sapevi che puoi averla gratuitamente? La promozione sta facendo gola a milioni di donne: il motivo

Un fisico del genere, ovviamente, non poteva far altro che scatenare una miriade di apprezzamenti. “Che stacco di coscia“, “mamma mia che fisico“, “in splendida forma” hanno commentato gli utenti, pietrificati dall’incantevole visuale.