Alessandra Amoroso ha pubblicato una serie di immagini straordinarie: la cantante ha fatto vedere a tutti il suo stacco di coscia.

Tra le cantanti più brave del panorama musicale italiano, è impossibile non citare anche la bellissima Alessandra Amoroso. Fin dai suoi esordi in televisione, la pugliese ha estasiato tutti con un tono di voce incredibile e con un talento senza precedenti. La nativa di Galatina, non per caso, è stata la vincitrice dell’ottava edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’.

Alessandra è super seguita sui social network: il suo account vanta 3.8 milioni di followers. La classe 1986 è conosciuta dagli utenti del web anche per altre qualità: la Amoroso, infatti, è una donna bellissima ed affascinante. Le sue fotografie condivise sul web sono spesso memorabili: anche oggi, l’artista ha catturato le attenzioni con una serie di fotografie strepitose.

Alessandra Amoroso, serie di fotografie assurde: lo stacco di coscia è impressionante

Alessandra, anche oggi, ha catturato consensi con una serie di fotografie meravigliose. Il post è diventato subito virale e ha raccolto una quantità industriale di interazioni (tra likes e commenti). La cantante, d’altronde, lascia sempre il segno sul web e soprattutto sui social network. Tantissimi followers, inoltre, sottolineano che manca appena una settimana al grande evento di San Siro.

Nella prima fotografia, Ale indossa un vestitino di colore rosso che mette in risalto il suo fisico spettacolare. Nella seconda, invece, il top regala aperture destinate agli annali. La terza foto è un inno alla sua bellezza: il primo piano dei suoi occhi è una meraviglia assoluta.

L’ultima fotografia della serie è quella probabilmente più esagerata: la cantante indossa un mini abito da capogiro e mostra a tutti il suo esplosivo stacco di coscia.