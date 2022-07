Fedez, dalla malattia alla guarigione: tutto grazie a lei, rivelazione sbalorditiva

Fedez si è aperto in merito a un dettaglio inedito sulla scoperta della malattia che l’ha colpito mesi fa. È stato tutto merito di lei.

Quando si ha una seconda possibilità, si fa di tutto per non sprecarla. Questo il messaggio condiviso più volte da Fedez dopo essere uscito da un periodo molto difficile. Soli pochi mesi fa, la scoperta di un tumore al pancreas poi l’operazione durata più di sei ore e una lunga convalescenza: nonostante tutto, il rapper meneghino è riuscito a rimettersi in sella e torna più forte di prima.

Esibitosi di recente a Milano, al fianco di J-Ax (con cui ha fatto pace dopo una lunga faida) è tornato a sorride. Grazie alla diagnosi avvenuta per tempo e l’operazione riuscita, il cantante – ormai fuori pericolo – ha visto dopo il grande spavento uno spiraglio, potendo tornare alla normalità.

Tuttavia la malattia lo ha segnato nel profondo: pubblicati di recenti gli audio dalla psicologo il giorno della scoperta del tumore, si è aperto – nell’ambito di un’intervista a Vanity Fair – su un dettaglio relativo al momento della diagnosi.

Fedez, la scoperta della malattia per tempo: tutto grazie a lei

A volte nelle disgrazie, la sorte può venire in aiuto. E questo è stato il caso di Fedez che ha scoperto di essersi ammalto per tempo, riuscendo così a prendere il tumore quanto prima.

Il giorno della tragica notizia ha raccontato di aver discusso con la moglie, Chiara Ferragni, e di essere arrivato in ritardo di due ore a un esame di routine a cui si sottopone ogni sei mesi. Mentre stava attendendo l’esito, di lì passava una dottoressa che ha sbirciato per caso le sue lastre, notando nel suo pancreas qualcosa di diverso.

“Le devo la vita”, le parole condivise dal cantante che ripresa la sua quotidianità, dopo tanta paura, si sta godendo la sua famiglia con una nuova prospettiva, nell’obiettivo di vivere appieno questa nuova chance.