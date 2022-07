Ilary Blasi, l’avete mai vista a 17 anni? Le immagini spuntate su TikTok hanno letteralmente catturato il pubblico: una vera bomba!

Nel corso di questi ultimi anni, Ilary Blasi ha preso il posto di Alessia Marcuzzi in qualità di regina di Canale Cinque. Alla moglie di Francesco Totti, infatti, sono stati progressivamente affidati tutti quei programmi che, in precedenza, erano appannaggio esclusivo della Marcuzzi.

Dal “Grande Fratello” fino a “L’Isola dei Famosi”, la Blasi è riuscita a far perdere la testa davvero a tutti. Il suo piglio ironico e l’atteggiamento da vera “leonessa del palcoscenico” le hanno permesso di conquistare una fetta sempre più ampia di consensi.

Ma dove mosse i primi passi la meravigliosa Ilary? All’interno del quiz televisivo “Passaparola”, condotto dal celebre Gerry Scotti. Ilary, che aveva a malapena vent’anni, era già bellissima agli occhi del pubblico. Eppure, solo di recente, sono emersi degli scatti inediti della conduttrice che, addirittura, risalgono a quando la Blasi aveva solo 17 anni. La padrona di casa de “L’Isola”, pur giovanissima, era già una vera bomba di sensualità!

Ilary Blasi, l’avete mai vista a 17 anni? Spuntano le FOTO clamorose: era una bomba!

All’età di 17 anni, Ilary Blasi era già una vera e propria esplosione di fascino e poteva vantare di una sensualità decisamente non indifferente. All’epoca, la conduttrice era ancora sconosciuta ai più e stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice di fotoromanzi. Sempre all’età di 17 anni, la futura lady Totti tentò la sorte partecipando al concorso di Miss Italia 1998.

Le foto riportate all’interno del video ci mostrano una Ilary agli albori della sua carriera. I lineamenti del viso, a ben giudicare, sono gli stessi di tanti anni fa. La grazia e i tratti angelicati della conduttrice si sono decisamente preservati in questi vent’anni di lavoro in tv, nonostante, per sua stessa ammissione, Ilary non abbia rinunciato a sottoporsi a degli interventi di chirurgia estetica per preservare la propria bellezza.

Quel che appare indiscutibile è che la Blasi, oggi come vent’anni fa, è una donna dal fascino inestimabile. È esattamente quello che sembra pensare una fan della conduttrice, che sotto al video ha riportato quanto segue: “praticamente, sempre bellissima“.