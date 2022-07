Kate Middleton e William, triangolo inaspettato: appaiono così, clamoroso

Kate Middleton e William sono finiti al centro del mirino per la loro ultima apparizione in cui è apparsa una figura inaspettata: triangolo clamoroso.

Impeccabili in ogni occasione, Kate Middleton e William non passano mai inosservati. Coppia perfetta, incarnando a pennello l’ideale di principe e principessa, sono tra i reali più amati: i loro modi di fare gentili e affabili – a cui si aggiungono i look della Middleton copiati a livello globale – li rende i Royal più popolari d’Inghilterra.

Questa volta sono finiti nel mirino non tanto per i loro outfit e i loro gesti, ma bensì un colpo di scena clamoroso: tra loro sembra essere frapposta una terza parte.

Una figura che ha creato un trio inaspettato apparso nell’ambito della loro ultima uscita reale per seguire una partita di polo. Elegantissimi come al loro solito – Kate ha sfoggiato un abito azzurro intenso impreziosito da point bianchi a contrasto – questa volta insieme a un’altra presenza hanno catalizzato i riflettori di tutto il mondo, portando a un retroscena inaspettato.

Kate Middleton e William: la figura tra loro, trio inaspettato

Anche Kate Middleton e William non hanno resistito al suo fascino. La coppia è apparsa intenta a seguire una partita di polo di beneficenza al fianco di una figura speciale, formando un trio inaspettato.

Si tratta del loro cane di famiglia, Orla (nome celtico che significa principessa d’oro), dimostrando così tutta la loro passione per gli amici a quattro zampe. Alla sua prima apparizione in pubblico, il cane è un cocker spaniel di colore nero, donato dal fratello minore della Middleton, James, pochi mesi prima della morte del loro cane lupo (è mancato nel 2020).

Membro del club dei cani reali, per un totale di sei, Orla è già finita sotto i riflettori a seguito di uno scatto realizzato dalla Middleton mentre era tra le braccia della piccola Charlotte.

Con la recente uscita, questa volta la coppia reale si è mostrata molto affettuosa con il cane, mostrandosi dog friendly. William ama, infatti, molto questi animali, passione tramanda dalla Regina Elisabetta.